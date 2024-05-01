NYT рассказала о массовых кражах редких изданий книг Пушкина в Европе

За два года из европейских библиотек исчезли свыше 170 редких изданий русских классиков, в первую очередь Пушкина. В причастности к кражам подозревают группу граждан Грузии. Они заменяли оригиналы на высококачественные копии

Фото: europol.europa.eu

Из европейских библиотек за два года исчезли более 170 редких изданий XIX века книг русских писателей, в первую очередь Александра Пушкина, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Европола.

Согласно информации Европола, всего в рамках дел о кражах книг были задержаны девять грузин: четверо — в конце апреля в Грузии (у них нашли более 150 книг), ранее французская полиция арестовала еще троих подозреваемых, по одному выявили в Эстонии и Литве. Часть книг были проданы на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге, отметили в Европоле, поэтому вернуть их будет фактически невозможно.

Расследование координировала французская сторона, оно получило название «Операция Пушкин». Согласно данным материалов дела, к кражам причастна сеть лиц, некоторые из которых являются кровными родственниками. Среди подозреваемых французская газета Le Parisien называла граждан Грузии Валериана Р. и Михаила З., которые были причастны к похищению в Париже редких прижизненных изданий Пушкина 1820–1830-х годов (писатель погиб на дуэли в 1837-м в 37 лет).

После краж французские библиотеки призвали к бдительности при выдаче книг русских классиков.

Стоимость похищенных книг — более $2,6 млн, пишет NYT, каждая стоит десятки и даже сотни тысяч долларов. Они были украдены из Латвийской национальной библиотеки в Риге, библиотеки Вильнюсского университета, Государственной библиотеки Берлина, Баварской государственной библиотеки в Мюнхене, Национальной библиотеки Финляндии в Хельсинки, Национальной библиотеки Франции, университетских библиотек Парижа, Лиона и Женевы, а также из Варшавского университета (отсюда пропало больше всего книг — 78).

Пропавшие книги в фондах библиотек заменили высококачественными копиями. Помимо изданий Пушкина, исчезли произведения Николая Гоголя, Ивана Крылова, Михаила Лермонтова, украинского поэта Тараса Шевченко, исторические книги (например, описание коронования Александра II), следует из данных регистра пропавших книг (его ведет Международная лига продавцов антикварных книг ILAB), на который также ссылается NYT.

Газета описывает один из случаев кражи — из библиотеки университета в Тарту. Туда пришли украинцы, назвавшиеся дядей и племянником, которые попросили первые издания книг Пушкина и Гоголя для работы по изучению цензуры в царской России, чтобы племянник мог подать документы на стипендию в США. Через десять дней они вернули книги в библиотеку, и уже позднее было обнаружено, что это были факсимильные копии высокого качества. Восемь оригиналов пропали.