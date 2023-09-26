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Путин согласился возродить в Петербурге Царскосельский лицей

Путин поддержал идею ректора РАНХиГС возродить Царскосельский лицей в Петербурге
Царскосельский лицей был основан по указу императора Александра I в 1811 году и просуществовал до 1918-го. С предложением возродить лицей к Путину обратился ректор РАНХиГС. Президент идею поддержал
Вид на&nbsp;Царскосельский лицей
Вид на Царскосельский лицей (Фото: Мария Колосова / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге, который под разными названиями проработал более 100 лет и был закрыт в 1918 году постановлением Совета народных комиссаров.

Предложение возродить лицей Комиссаров озвучил во время встречи с Путиным в Кремле во вторник. На уточняющий вопрос президента ректор РАНХиГС сообщил, что планируется возродить лицей «именно как учебное заведение»: «Для того чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование».

После этого Путин поинтересовался, идет ли речь о создании учебного заведения именно на площадях Царскосельского лицея, где сейчас музей. «Разные варианты рассматриваем. Там есть площади, которые можно использовать: частично — исторические, частично — новые», — пояснил ректор РАНХиГС, добавив, что для разработки проекта финансирования не потребуется.

«Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации», — добавил Комиссаров. «Хорошо. Давайте», — поддержал идею Путин.

Императорский Царскосельский лицей — привилегированное высшее учебное заведение для детей дворян в Российской империи, действовавшее в Царском Селе (современный город Пушкин Ленинградской области) с 1811 по 1843 год. Лицей был основан по указу императора Александра I, в него принимали детей от десяти до 14 лет. Прием осуществлялся каждые три года, продолжительность обучения первоначально составляла шесть лет.

В лицее изучали следующие дисциплины:

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  • физические и математические (математика, начала физики и космографии, математическая география, статистика);
  • изящные искусства и гимнастические упражнения (чистописание, рисование, танцы, фехтование, верховая езда, плавание).

Среди самых известных воспитанников лицея: поэт Александр Пушкин, канцлер Александр Горчаков, декабрист Иван Пущин, писатель Михаил Салтыков-Щедрин, поэт Лев Мей, полярный исследователь Федор Матюшкин, революционер Михаил Петрашевский и др.

В 1843 году учебное заведение было переведено в Санкт-Петербург в здание Александринского сиротского дома по адресу Каменноостровский проспект, дом 21. По указанию императора Николая I после переезда лицей стал именоваться Императорским Александровским. 29 мая 1918 года постановлением Совета народных комиссаров лицей был закрыт. Освободившееся здание занял Пролетарский политехникум.

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РАНХиГС лицей Школа Российская империя Владимир Путин Алексей Комиссаров
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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