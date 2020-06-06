Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июня

Минюст счет законными и соразмерными угрозе ограничительные меры, принятые из-за коронавируса, Бразилия пригрозила выйти из состава ВОЗ, страны G20 выделят $21 млрд на борьбу с COVID-19 — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 449,8 тыс. (8726 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 5528 человек (144 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 212,6 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

За последние сутки в Москве скончались 58 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человек.

Минюст проанализировал региональные нормативные правовые акты, в том числе указы мэра Москвы Сергея Собянина, о введении ограничительных мер из-за коронавируса. Все они обоснованы и соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории России, установило министерство. Провести анализ принятых правовых актов ранее поручил премьер-министр Михаил Мишустин.

В некоторых регионах России сохраняется сложная ситуация с коронавирусом, в том числе в Дагестане, Северной Осетии-Алании и Забайкальском крае, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

«Радикальные решения» по смягчению ограничений в Москве могут быть приняты уже на следующей неделе, заявил Сергей Собянин. По его словам, уже уменьшилось количество пациентов с пневмониями и число выявленных больных с COVID-19, сократилось количество смертей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что обстановка пока не позволяет делать следующие шаги по ослаблению ограничений, введенных из-за коронавируса. По его словам, коэффициент распространения коронавируса в регионе остается еще слишком высоким.

В Петербурге заболел каждый пятый работник скорой помощи. Нехваткой медицинских работников городские власти объяснили задержки в работе скорой помощи.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i





Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 6,535 млн человек, более 387,1 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 6,740 млн человек, почти 395 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено свыше 1,89 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (614,9 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (284,7 тыс.), Испания — на пятом (240,9 тыс.).

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок: организация призвала правительства рекомендовать носить маски там, где трудно обеспечить социальную дистанцию: в транспорте, магазинах и других людных местах.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Бразилия может выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она не перестанет работать с идеологической подоплекой, заявил президент Жаир Болсонару. Ранее из ВОЗ уже вышли США, обвинив организацию в подконтрольности Китаю.

Безработица в США в мае неожиданно сократилась после того, как она достигла максимума в апреле со времен Великой депрессии из-за коронавируса. В прошлом месяцев она составляла 13,3%, тогда как месяцем ранее уровень безработицы достиг отметки 14,7%.

Страны G20 согласились выделить на борьбу с коронавирусом более $21 млрд. Эти деньги пойдут на диагностику и лечение инфекции, разработку вакцин и другие исследования.

Трамп заявил о необходимости полного снятия в США ограничений, введенных из-за COVID-19. Соединенные Штаты, по его словам, практически преодолели эпидемию коронавируса, пришла пора снимать ограничения и открывать страну. Трамп заверил, что США ожидает впереди долгий период экономического роста.

Британская MI5 сочла фейковой версию об искусственном появлении COVID-19. Ранее The Telegraph сообщила, что исследователи обнаружили вставленные в генетический код коронавируса элементы, которые не могли развиться естественно.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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