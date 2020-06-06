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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июня

Минюст счет законными и соразмерными угрозе ограничительные меры, принятые из-за коронавируса, Бразилия пригрозила выйти из состава ВОЗ, страны G20 выделят $21 млрд на борьбу с COVID-19 — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
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0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 449,8 тыс. (8726 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 5528 человек (144 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 212,6 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • За последние сутки в Москве скончались 58 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человек.
  • Минюст проанализировал региональные нормативные правовые акты, в том числе указы мэра Москвы Сергея Собянина, о введении ограничительных мер из-за коронавируса. Все они обоснованы и соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории России, установило министерство. Провести анализ принятых правовых актов ранее поручил премьер-министр Михаил Мишустин.
  • В некоторых регионах России сохраняется сложная ситуация с коронавирусом, в том числе в Дагестане, Северной Осетии-Алании и Забайкальском крае, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • «Радикальные решения» по смягчению ограничений в Москве могут быть приняты уже на следующей неделе, заявил Сергей Собянин. По его словам, уже уменьшилось количество пациентов с пневмониями и число выявленных больных с COVID-19, сократилось количество смертей.
  • Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что обстановка пока не позволяет делать следующие шаги по ослаблению ограничений, введенных из-за коронавируса. По его словам, коэффициент распространения коронавируса в регионе остается еще слишком высоким.
  • В Петербурге заболел каждый пятый работник скорой помощи. Нехваткой медицинских работников городские власти объяснили задержки в работе скорой помощи.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i


 

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 6,535 млн человек, более 387,1 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 6,740 млн человек, почти 395 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено свыше 1,89 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (614,9 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (284,7 тыс.), Испания — на пятом (240,9 тыс.).

  • ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок: организация призвала правительства рекомендовать носить маски там, где трудно обеспечить социальную дистанцию: в транспорте, магазинах и других людных местах.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Бразилия может выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она не перестанет работать с идеологической подоплекой, заявил президент Жаир Болсонару. Ранее из ВОЗ уже вышли США, обвинив организацию в подконтрольности Китаю.

  • Безработица в США в мае неожиданно сократилась после того, как она достигла максимума в апреле со времен Великой депрессии из-за коронавируса. В прошлом месяцев она составляла 13,3%, тогда как месяцем ранее уровень безработицы достиг отметки 14,7%.

  • Страны G20 согласились выделить на борьбу с коронавирусом более $21 млрд. Эти деньги пойдут на диагностику и лечение инфекции, разработку вакцин и другие исследования.

  • Трамп заявил о необходимости полного снятия в США ограничений, введенных из-за COVID-19. Соединенные Штаты, по его словам, практически преодолели эпидемию коронавируса, пришла пора снимать ограничения и открывать страну. Трамп заверил, что США ожидает впереди долгий период экономического роста.

  • Британская MI5 сочла фейковой версию об искусственном появлении COVID-19. Ранее The Telegraph сообщила, что исследователи обнаружили вставленные в генетический код коронавируса элементы, которые не могли развиться естественно.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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