Папа римский утвердил изменение текста «Отче наш»

О необходимости изменить слова молитвы Франциск заявил еще в 2017 году. Фраза «не введи нас во искушение» может трактоваться так, будто Бог вводит людей в искушение, указывал он

Папа римский Франциск (Фото: Angelo Carconi / EPA / ТАСС)

Папа римский Франциск утвердил третье издание богослужебной книги «Римский миссал», сообщает итальянское католическое издание Avvenir. В новой редакции изменения внесены в итальянский текст молитвы «Отче наш».

Как пишет издание, о решении Франциска сообщил кардинал Гуалтьерро Бассетти. В новой редакции слова молитвы «Отче наш» «не введи нас во искушение» будут заменены на «не дай нам поддаться искушению».

Как отмечает издание, новый перевод вступит в силу в течение нескольких месяцев. Епископы и эксперты работали над изменениями текста более 16 лет.

О необходимости изменить текст «Отче наш» Франциск впервые сказал еще в 2017 году. По его словам, фраза «не введи нас во искушение» является неточной, поскольку Бог не приводит людей к греху. «Это не Бог бросает меня в искушение и смотрит, как я падаю. Он не делает этого, а помогает немедленно подняться», — отметил понтифик.

Сейчас на богослужениях в основном используется третье издание миссала от 2002 года, одобренное папой Иоанном Павлом II, однако во многих местах применяются переводы второго типового издания 1975 года.