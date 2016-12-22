Папа римский предложил изменить молитву «Отче наш»

Папа римский Франциск предложил изменить текст молитвы «Отче наш», пишет Reuters. Он указал на то, что фраза из нее «не введи нас во искушение» может неверно трактоваться из-за неправильного перевода.

Свое мнение он высказал, выступая в эфире итальянского телевидения. Франциск пояснил, что формулировка, содержащаяся сейчас в молитве, может трактоваться так, как будто бог вводит людей в искушение. Он привел в пример позицию католической церкви Франции, где было принято решение сменить текст на «не позволь нам впасть в искушение».

«Это не очень хороший перевод», — прокомментировал он принятый сейчас по традиции текст молитвы. Франциск предложил выбрать новую формулировку, которая могла бы быть принята повсеместно.

Перевод на церковно-славянский язык части молитвы «Отче наш», которую упомянул папа римский, исключает риски и угрозы ложного понимания, сообщил РБК заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Поэтому затронутые им [папой римским] проблемы не являются для нас актуальными», — сказал он.

В христианской традиции считается, что молитва «Отче наш» была дана Иисусом Христом своим ученикам. Таким образом, изначальным языком молитвы был арамейский, с которого она позднее была переведена на греческий и латынь.