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На Солнце произошла вторая за неделю мощная вспышка

На Солнце произошла вторая за неделю мощная вспышка
Фото: xras.ru
Фото: xras.ru

Мощная вспышка произошла на Солнце, сообщил Институт прикладной геофизики (ИПГ) Росгидромета.

Вспышку балла Х1.3 зарегистрировали в 09:01 мск, продолжительность явления составила 20 минут. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) отметили, что это вторая за двое суток вспышка высшего балла Х.

«Источник, судя по всему, в северном полушарии Солнца, на достаточно близком расстоянии от линии Солнце-Земля. Выброс в сторону Земли пока не наблюдается», — сообщили ученые.

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Предыдущее явление такой мощности фиксировали 3 мая. Тогда произошла вспышка уровня Х1.6.

Наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла — уровня X6.3 — была зафиксирована 22 февраля. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20.

Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначают класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки; М5 — умеренные; Х1–Х10 — сильные, Х20 — экстремальные.

Вспышки на Солнце сопровождаются выбросом коронального вещества с поверхности звезды. В зависимости от траектории вспышки облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. Метеозависимые люди во время вспышек могут столкнуться с головной болью, проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний.

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Солнце вспышка на Солнце ученые
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