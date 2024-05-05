Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце
На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) Росгидромета.
«В 14:54 мск <...> зарегистрирована вспышка X1.3 продолжительностью 29 минут», — говорится в предупреждении.
Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначают класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки; М5 — умеренные; Х1–Х10 — сильные, Х20 — экстремальные.
Между первой и второй вспышками прошло всего около 6 часов, отметили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
«Выброс массы в данном случае почти полностью исключен. Все, что могло быть выброшено в сторону Земли, должно было улететь еще во время первого взрыва, и накопить повторно вещество за такое короткое время Солнце не могло в принципе», — подчеркнули в лаборатории.
Первую за день вспышку высшей мощности Х зарегистрировали в 9:01 мск, ее продолжительность составила 20 минут. «Источник, судя по всему, в северном полушарии Солнца, на достаточно близком расстоянии от линии Солнце — Земля», — рассказали ученые. Выбросов в сторону Земли во время первой вспышки не наблюдалось.
Вспышки на Солнце сопровождаются выбросом коронального вещества с поверхности звезды. В зависимости от траектории вспышки облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. Метеозависимые люди во время вспышек могут столкнуться с головной болью, проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний.
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