Летевший из Сочи самолет экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари у пилотов

Самолет экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари в кабине пилотов

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Самолет, летевший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. По данным онлайн-табло, борт приземлился в 9:21 вместо 9:55.

Рейс № 1141 выполняла авиакомпания «Аэрофлот» на самолете Airbus. Самолет вылетел из Сочи в 6:20.

Источник ТАСС в авиационных службах сообщили, что борту пришлось экстренно сесть из-за запаха гари в кабине пилотов. Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах рассказал, что сработал датчик задымления. По его словам, никто не пострадал.

Самолет приземлился «в аэропорту назначения штатно и по расписанию», сообщили в «Аэрофлоте».

РБК обратился за комментарием в пресс-центр аэропорта Шереметьево.

9 апреля вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Хабаровском крае из-за технической неисправности. Борт следовал из села Булгин на площадку золоторудного месторождения «Светлое». В вертолете находились 25 человек.

По данным СК, Ми-8 в ходе облета территории Охотск-2, расположенной в Хабаровском крае, пришлось сесть на косе реки Улья в Охотском районе. Никто не пострадал, вертолет также не получил повреждений.

Следователи организовали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта — ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.