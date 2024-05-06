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Глава «Водоканала» на Урале назвал недовольных горожан нежными плаксами

Глава «Водоканала» на Урале Ярин назвал недовольных горожан нежными плаксами
Пост о нежных плаксах глава «Водоканала» написал после того, как по Сети стал гулять скриншот его ответа на жалобу. На сообщение о коричневой жидкости из крана глава предприятия отвечал: «От нас вода идет чистая»
Денис Ярин
Денис Ярин (Фото: gamekeeper74 / VK)

Директор первоуральского «Водоканала» и депутат гордумы от «Единой России» Денис Ярин предложил недовольным качеством воды горожанам «плакать в сторонке». Публикацию с такими словами он разместил на своей личной странице во «ВКонтакте».

Скандал произошел после того, как Ярин опубликовал несколько постов об устранении «Водоканалом» последствий аварий. Один из горожан пожаловался в комментариях, что из крана течет коричневая жидкость, и потребовал «вернуть чистую воду городу». Ярин в ответ написал: «Мы ее не забирали, от нас вода идет чистая». Скриншот его ответа разошелся по местным пабликам, после чего глава «Водоканала» написал на своей странице, что делится на ней только тем, чем считает нужным, а с жалобами лучше обращаться в дежурные службы.

«Плакс скринящих мою переписку с ними и выкладывающих ее в других местах со слезами типа «вот как он мне ответил» убираю в первую очередь. Пусть плачут в стороне раз такие нежные», — написал Ярин (авторская пунктуация сохранена).

Впоследствии он скорректировал пост, убрав наиболее спорные формулировки, однако скриншот первоначальной версии публикации сделали местные издания «Новый день» и 66.ru.

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«Добавляю в друзья всех, но и удаляю и блокирую того, кого считаю нужным. Комментарии к публикациям также закрываю и открываю, когда считаю нужным. Кто не согласен, может не читать меня, удалиться сам, но не может предъявлять мне, что я обязан им что-то разъяснить у себя на странице из того, что считаю неуместным или ненужным», — добавил глава муниципального «Водоканала»

В комментариях Ярину предложили в таком случае перевести освещение работы организации в официальную группу, на что тот ответил: «Пока нет человека на группу и ответы на запросы. В поиске».

В разговоре с РБК Ярин подтвердил, что действительно удалил слово «плакса» из своего поста. «Подписчики, жители посчитали это высказывание оскорбительным, и администрация города потребовала удалить его. Я выражаю свое несогласие, считая, что «плакса» — это обычное русское слово, не несущее оскорбительного смысла», — сказал глава «Водоканала», добавив, что использовал это слово «в общем, в глобальном смысле — про все направления».

Ярин отметил, что «излишняя осторожность и боязнь обидеть кого-либо приводят к тому, что чиновники перестают открыто общаться с жителями и информировать их о своей деятельности».

В пресс-службе администрации Первоуральска предположили, что Ярин написал свой ответ в эмоциональном состоянии. «Может быть, нервный был или эмоции взяли верх. Понимаю, такое общение, возможно, некорректное, неправильное. Я передам эту информацию, чтобы провели беседу по ведению соцсетей и общению», — пообещала сотрудница администрации изданию «Газета.ру». Она заверила, что чиновнику укажут на недопустимость общения с жителями в таком тоне.

Ярин возглавил первоуральский «Водоканал» три месяца назад, в начале февраля. Он родной брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, указывает 66.ru.

Двое предшественников главы организации стали фигурантами уголовных дел. Так, до 6 февраля 2024 года ею руководил Артур Гузаиров и был уволен за то, что «не справился со своими обязанностями», когда произошло несколько крупных аварий в системе водоснабжения Первоуральска, а в конце апреля и вовсе арестован по обвинению в халатности и превышении полномочий. Его сменил Сергей Матафонов. Однако последний успел поруководить «Водоканалом» только неделю и был задержан прямо на совещании в прокуратуре. Ему вменяют получение взятки. Суд отправил Матафонова под домашний арест.

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