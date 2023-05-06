Губернатор фразой «Захар в порядке» прокомментировал состояние Прилепина

Под Нижним Новгородом взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель. Захар Прилепин, по предварительной информации, тяжело пострадал, у него ранения ног

Глеб Никитин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что правоохранители выясняют обстоятельства и причины взрыва автомобиля с писателем Захаром Прилепиным.

«Захар в порядке», — заявил Никитин.

6 мая под Нижним Новгородом взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и один из руководителей партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин. Пресс-секретарь писателя также сообщила, что писатель «в порядке».

Источник РБК, близкий в МВД, рассказал, что Прилепин, по предварительной информации, тяжело пострадал, у него ранения ног. По его данным, Прилепин возвращался в Москву из Донбасса на Audi Q7.

«Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль Прилепина. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв», — сказал источник, добавив, что взрывное устройство могли установить под капот автомобиля.



На место происшествия выехали представили Следственного комитета.



