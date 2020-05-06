Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 мая
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 6 мая превысило 165,9 тыс., за сутки оно выросло на 10 559. Четвертый день подряд прирост новых случаев остается в пределах 10 тыс. — 10,6 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерло 1537 человек.
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В Москве скончались 50 человек, сообщил вечером столичный штаб. Во всех случаях у пациентов была обнаружена пневмония. Таким образом, общее число жертв достигло 866 человек.
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Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов заявил об особом сценарии развития эпидемии в России, который не похож ни на итальянский, ни на китайский. «Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины», — объяснил он.
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Власти Псковской области с 6 мая смягчают введенные карантинные меры. В регионе должны начать работать непродовольственные магазины и часть других организаций. При этом в регионе сохраняется часть мер безопасности: в частности, в дополнение к обязательному ношению защитных масок в общественных местах власти намерены обязать жителей региона носить перчатки.
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За месяц в России снизилась поддержка ограничительных мер и контроля за ними, показал опрос OMI и «Платформы». При этом большинство россиян не считают, что распространение инфекции в стране завершится в мае.
- Месяц режима самоизоляции в Москве и многих регионах ухудшил платежеспособность российских заемщиков, сообщили РБК в крупных банках и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В апреле доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10 п.п., до 60%. 30% таких клиентов объясняют это потерей работы.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 5 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,517 млн человек, 243,4 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 3,6 млн человек, почти 257,3 тыс. скончались.
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило 1,2 млн человек. Испания находится на втором месте (219 тыс.), Италия — на третьем (213 тыс.), Великобритания — на четвертом (196 тыс.), Франция — на пятом (170 тыс.). Россия находится на седьмом месте.
- ВОЗ заявила о серьезных негативных последствиях, которые возможны из-за проведения военного парада 9 мая в Минске. Официальный представитель организации в Белоруссии Батыр Бердыклычев отметил, что собрание людей, при котором невозможно обеспечить дистанцию между участниками от 1,5 до 2 м, повышает риск передачи вируса и способствует дальнейшему распространению болезни.
- По словам шведского эпидемиолога Юхана Гизеке, очевидными преимуществами в борьбе с коронавирусом обладают только две меры — мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке. Он считает, что преимущества остальных жестких мер в борьбе с вирусом неочевидны.
- Британская авиакомпания Virgin Atlantic сократит треть своих сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Сокращению подвергнутся 3150 человек. Авиапарк компании будет сокращен с 43 самолетов до 36.
- Заявления о том, что коронавирус появился в лаборатории в Китае, являются «спекулятивными», заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан. Он добавил, что ВОЗ охотно рассмотрит любую информацию о происхождении коронавируса, предоставленную США.
- В Индии из-за массовых очередей, скопившихся в алкогольных магазинах после снятия ограничений на их работу, власти ввели налог на алкоголь в размере 70% от розничной цены. Власти опасаются, что скопления покупателей в очередях увеличат риск распространения коронавируса.
Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.