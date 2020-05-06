Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 мая

Число зараженных в мире превысило 3,6 млн человек, в России — 165,9 тыс. Главные новости — в обзоре РБК

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 6 мая превысило 165,9 тыс., за сутки оно выросло на 10 559. Четвертый день подряд прирост новых случаев остается в пределах 10 тыс. — 10,6 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерло 1537 человек.

В Москве скончались 50 человек, сообщил вечером столичный штаб. Во всех случаях у пациентов была обнаружена пневмония. Таким образом, общее число жертв достигло 866 человек.

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов заявил об особом сценарии развития эпидемии в России, который не похож ни на итальянский, ни на китайский. «Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины», — объяснил он.

Власти Псковской области с 6 мая смягчают введенные карантинные меры. В регионе должны начать работать непродовольственные магазины и часть других организаций. При этом в регионе сохраняется часть мер безопасности: в частности, в дополнение к обязательному ношению защитных масок в общественных местах власти намерены обязать жителей региона носить перчатки.