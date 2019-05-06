Магистральный газопровод загорелся на Урале

Речь идет о магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье, принадлежащем «дочке» «Газпрома» — «Газпром трансгаз Югорск»

Магистральный газопровод «Ямбург — Поволжье» (Фото: spetsgazavtotrans.gazprom.ru)

На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание. Об этом говорится в сообщении (*.pdf) ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Инцидент произошел в 18:47 по московскому времени на 1161-м км газопровода недалеко от города Ивдель. «Пострадавших нет. Ограничения подачи газа потребителям нет», — говорится в сообщении.

Газопровод «Ямбург — Поволжье» принадлежит ООО «Газпром трансгаз Югорск». В компании РБК подтвердили инцидент, также добавив, что пострадавших нет. «Газ подается по альтернативным маршрутам. Подразделения ООО «Газпром трансгаз Югорск» ведут подготовку к проведению восстановительных работ», — уточнили в компании.

В региональном МЧС уточнили, что разрыв газопровода произошел в 26 км от поселка Пелым. «Подача газа на поврежденном участке автоматически приостановлена, происходит выгорание остаточного газа», — сказали в спасательном ведомстве. Там добавили, что угрозы для населения и окружающей среды нет.