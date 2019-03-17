В Челябинске самосвал повредил распределительный газопровод

В Челябинске грузовой автомобиль в результате самопроизвольного поднятия кузова повредил газопровод, после чего произошел его прорыв. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Согласно сообщению, самосвал HOWO повредил газопровод в районе дома № 68 на ул. Городской.

«Под отключение попало 20 частных жилых домов по улицам Звенигородской и Шершневской», — уточнили в главном управлении, добавив, что это не коснулось социально значимых объектов.

В настоящий момент сотрудники ГУ МЧС ликвидируют последствия аварии. Всего к работам привлекли 26 человек и 8 единиц техники.