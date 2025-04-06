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Ударившего полицейского в Москве американца отправили в психбольницу

Джозеф Татер
Джозеф Татер (Фото: moscowcourts / Telegram)

Американца Джозефа Татера, против которого заведено уголовное дело о насилии над полицейским после скандала в московском отеле Radisson, принудительно госпитализировали, такое решение принял столичный суд, сообщает ТАСС.

Инстанция удовлетворила соответствующую просьбу врачей психиатрической клинической больницы имени Н. А. Алексеева. В материалах говорится, что во время медкомиссии 15 марта у Татера выявили «напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию».

Защита считает госпитализацию американца незаконной и необоснованной, сам он не признает вину.

Татер был задержан в августе 2024 года. Телеграм-канал «112» писал, что американец пытался заселиться в пятизвездочный отель, но получил отказ из-за миграционной карты. Завязался конфликт, сотрудники вызвали полицию, когда Татера доставили в участок, он набросился с кулаками на одного из силовиков.

Американцу несколько раз продлевали арест. На одном из заседаний Татер заявил, что не считает себя гражданином США, и попросил уйти представителей американского посольства. Он утверждал, что, что приехал в Россию в июле прошлого года, чтобы получить политическое убежище «из-за преследования спецслужбами на родине». В конце марта Татера освободили из СИЗО под подписку о невыезде.

14 апреля Мещанский суд начнет рассматривать уголовное дело по существу.

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