Ударившего полицейского в Москве американца освободили из СИЗО

Джозеф Татер (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Американца Джозефа Татера освободил под подписку о невыезде следователь. Он содержался в московском СИЗО по делу о насилии над полицейским после скандала в столичном отеле Radisson. Об освобождении гражданина США пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Татера Джозефа изменить на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — передает решение следственного органа ТАСС.

Агентство уточняет, что решение принято из-за истечения предельного срока меры пресечения в виде заключения под стражу. Также учитывалась статья средней тяжести, вменяемая Татуру, — ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. Смягчение меры пресечения поддержала прокуратура.

О задержании Татера стало известно в середине августа. По версии следствия, ночью 12 августа он отказался предоставить документы для проверки и применил насилие в отношении полицейского. Американец разгромил номер в гостинице «Металлург», после чего пытался заселиться в пятизвездочный отель Radisson в Москве. Ему отказали из-за отсутствия миграционной карты. Тогда он устроил скандал, сотрудники отеля вызвали полицию. После прибытия в участок американец набросился с кулаками на одного из силовиков. Татер прибыл в Россию по туристической визе в конце июля.

В сентябре он попросил дипломатов США уйти из зала суда. Татер заявил, что не считает себя гражданином США. Защита отмечала, что он ищет политического убежища. Суд оставил американца в СИЗО, вину Татер не признал