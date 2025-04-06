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DOGE Маска запланировал уволить сотрудников, обслуживающих ядерные ракеты

Департамент уже добился увольнения десятков тысяч сотрудников различных ведомств. Теперь под сокращение могут попасть около работников управления ядерной безопасности, отвечающего за обслуживание ядерных боеголовок

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), который курирует бизнесмен Илон Маск, назвало «второстепенными» 8,5 тыс. сотрудников Минэнерго страны и Национального управления ядерной безопасности, которое занимается модернизацией и обслуживанием ядерных боеголовок США, пишут AP и Bloomberg со ссылкой на документ с соответствующими данными.

В документе сказано, что такое количество сотрудников может быть сокращено, но неясно, всех ли уволят. При это указанное число работников — это фактически половина из 18,5 тыс. сотрудников. Что касается управления ядерной безопасности, то там под сокращение могут попасть 500 из 3 тыс. человек.

«Окончательных решений не принято, и по-прежнему рассматриваются различные варианты», — заявили в министерстве, комментируя эти данные.

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DOGE появился в администрации США с приходом президента Дональда Трампа, желающего сократить бюджетный дефицит. С января департамент добился сокращения 75 тыс. госслужащих — они согласились на предложение уволиться и получать зарплату до сентября. Это около 4% от общего числа сотрудников органов власти. Как писала The Washington Post, подобное предложение было направлено еще тысячам работников федеральных агентств.

Особое внимание DOGE обратил на Агентство США по международному развитию, или USAID. И Трамп, и Маск не раз его критиковали. Они приняли решение сократить 83% его программ и уволить всех сотрудников. Оставшиеся программы будет реализовывать Госдеп.

5 апреля по всем США прошли акции протеста под лозунгом «Руки прочь» против политики Трампа и его соратника. Одним из поводов недовольства протестующих были как раз массовые сокращения и закрытие федеральных агентств. Также они выступали против депортации нелегальных мигрантов, сокращения финансирования сферы здравоохранения и т. д.

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Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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