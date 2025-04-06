В США прошли акции протеста «Руки прочь!» против Трампа и Маска

Акции протеста были организованы во всех штатах США. Митингующие выступают против политики сокращения госслужащих, высылки нелегальных мигрантов, реформ в области здравоохранения и т. д.

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По всем Соединенным Штатам прошли протесты под лозунгом «Руки прочь» против политики президента Дональда Трампа и его соратника Илона Маска, передает AP.

Во всех штатах организовано около 1,2 тыс. демонстраций, их проводят более чем 150 общественных групп. Одна из акций прошла во Флориде, неподалеку от места, куда президент прибыл играть в гольф. Reuters пишет, что в шести километрах от его резиденции Мар-а-Лаго собрались около 400 демонстрантов. Агентство называет эти протесты крупнейшими однодневными с момента вступления Трампа в должность.

Организаторы, настроенные в основном продемократически, называют акции ответом на «враждебный захват власти» и нападение на права и свободы американцев. Участники митингов выступили против действий американской администрации по увольнению тысяч госслужащих, закрытию федеральных агентств, депортации нелегальных мигрантов, сокращению финансирования сферы здравоохранения и т. д.

CNN передает, что к акциям присоединились и некоторые законодатели. Так, демократ и член Палаты представителей Джейми Раскин сравнил политику Трампа с тем, что делал итальянский диктатор Бенито Муссолини. «Ни один нравственный человек не хочет диктатора, который разрушает экономику и знает цену всему и ценность ничему», — сказал он, выступая на митинге.

Администрация Трампа после прихода к власти начала кампанию по оптимизации государственного аппарата. В частности, был создан Департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавил Маск. DOGE добился сокращения 75 тыс. госслужащих. Сильнее остальных пострадало Агентство США по международному развитию (USAID): власти решили сократить 83% его программ и уволить всех сотрудников.

Изменения коснулись не только госаппарата, но и сфер здравоохранения и образования. В частности, в марте Трамп подписал указ о закрытии Минобразования США, которое следит за соблюдением прав учителей и школьников, работает с уязвимыми группами населения. Республиканец поручил передать полномочия ведомства в области образования властям штатов и местным сообществам.

В том же месяце министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди — младший заявил о планах провести масштабную реорганизацию возглавляемого им ведомства, которая приведет к сокращению около 10 тыс. рабочих мест.