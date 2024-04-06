Под Белгородом гумпомощь для военных нашли на свалке
В Шебекинском городском округе Белгородской области на мусорной площадке нашли гуманитарный груз, который должны были передать военным, сообщают белгородские «Вести».
Гумпомощь нашли в четырех мусорных контейнерах в поселке Маслова Пристань, который расположен по пути из Белгорода в Шебекино. Там были коробки с продуктами, медикаментами, вещами, в том числе вязаными носками и варежками, письма солдатам. Коробки нашла местный дворник, она сообщила о них волонтерам, которым удалось спасти 80% выброшенного. Кроме того, волонтеры обратились в полицию.
В январе ростовский портал 161.ru со ссылкой на волонтера сообщил об обнаружении гумпомощи на свалке в городе Амвросиевка в ДНР. Партию с медикаментами, носилками, куртками и сапогами, а также детскими письмами для военных раздавили бульдозером. Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина после этого сообщила РБК, что информацию по данному факту передали в правоохранительные органы. В феврале в правительстве ДНР рассказали, что ведут проверку случившегося.
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