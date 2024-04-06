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Военная операция на Украине ,  
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Под Белгородом гумпомощь для военных нашли на свалке

В Шебекинском округе Белгородской области гумпомощь для военных нашли на свалке
Сюжет
Военная операция на Украине
В мусорных контейнерах в поселке Маслова Пристань в Шебекинском округе нашли коробки с продуктами, лекарствами, одеждой и письмами для военных. Волонтеры обратились в полицию
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

В Шебекинском городском округе Белгородской области на мусорной площадке нашли гуманитарный груз, который должны были передать военным, сообщают белгородские «Вести».

Гумпомощь нашли в четырех мусорных контейнерах в поселке Маслова Пристань, который расположен по пути из Белгорода в Шебекино. Там были коробки с продуктами, медикаментами, вещами, в том числе вязаными носками и варежками, письма солдатам. Коробки нашла местный дворник, она сообщила о них волонтерам, которым удалось спасти 80% выброшенного. Кроме того, волонтеры обратились в полицию.

Депутат обратилась в органы из-за выброшенной на свалку гумпомощи в ДНР
Общество
Фото:Яндекс.Карты

В январе ростовский портал 161.ru со ссылкой на волонтера сообщил об обнаружении гумпомощи на свалке в городе Амвросиевка в ДНР. Партию с медикаментами, носилками, куртками и сапогами, а также детскими письмами для военных раздавили бульдозером. Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина после этого сообщила РБК, что информацию по данному факту передали в правоохранительные органы. В феврале в правительстве ДНР рассказали, что ведут проверку случившегося.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Шебекино Белгородская область гуманитарная помощь
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