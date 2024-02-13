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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР начали проверку из-за выброшенной на свалку гумпомощи

Сюжет
Военная операция на Украине
О том, что в городе Амвросиевка в ДНР появилась свалка с гуманитарной помощью, стало известно 22 января — соответствующее видео опубликовал один из волонтеров
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В ДНР проводится проверка по факту обнаружения военных курток, самодельных носилок и медикаментов с истекшим сроком годности на Амвросиевском полигоне. Об этом говорится в ответе аппарата правительства ДНР на запрос РБК.

Впервые о том, что в городе Амвросиевка (находится примерно в 15 км от границы с Ростовской областью и примерно в 70 км от Донецка) появилась свалка с гуманитарной помощью, 22 января сообщил ростовский портал 161.ru со ссылкой на волонтера Александра Закутнего. По словам Закутнего, в городе к нему обратился местный житель, который увидел, что он волонтер и возит гумпомощь. Мужчина рассказал, что на «мусорнике» бульдозер раздавил партию гуманитарной помощи. То, что еще можно было забрать, он передал Закутнему. На видео волонтер показал, что там были носилки, в том числе самодельные, медицинские халаты, жгуты, лекарства и т.д. В разговоре с изданием он уточнил, что были выброшены также куртки, резиновые сапоги и ящик писем и рисунков детей для военных.

Депутат обратилась в органы из-за выброшенной на свалку гумпомощи в ДНР
Общество
Фото:Яндекс.Карты

Спустя сутки депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина подтвердила РБК информацию об обнаружении гумпомощи на свалке. «Я связалась с администраторами волонтерских групп, которые работают в Ростовской области, конкретно в моем округе, они мне подтверждают подлинность данного видео. Вся информация уже передана в правоохранительные органы», — заявила тогда депутат.

По ее словам, нужно выяснить, не является ли это «специальной постановкой или диверсией» с целью заставить волонтеров разочароваться в своей деятельности. «Если же это халатное отношение к гуманитарной помощи граждан России или, не дай бог, еще каких-то чиновников, то, конечно, они должны быть наказаны за такое поведение, так как это можно расценивать как работу против своего государства и как диверсию», — подчеркнула она тогда.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
гумпомощь ДНР свалка проверка Военная операция на Украине
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