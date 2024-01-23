Депутат обратилась в органы из-за выброшенной на свалку гумпомощи в ДНР

Волонтер сообщил, что в Амвросиевке в ДНР обнаружили закатанную бульдозером гуманитарную помощь для военных — медикаменты, одежду и детские письма. Депутат Стенякина обратилась в правоохранительные органы по данному факту

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На границе ДНР и Ростовской области нашли выброшенную гуманитарную помощь, по этому поводу передана информация в правоохранительные органы, сообщила РБК депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Накануне, 22 января, ростовский портал 161.ru со ссылкой на волонтера Александра Закутнего сообщил, что в городе Амвросиевка в ДНР (находится примерно в 15 км от границы с Ростовской областью и примерно 70 км от Донецка) появилась свалка с гуманитарной помощью. По словам Закутнего, в городе к нему обратился местный житель, который увидел, что он волонтер и отвозит гумпомощь. Мужчина рассказал, что на «мусорнике» бульдозер раздавил партию гуманитарной помощи, то, что можно было забрать, мужчина передал Закутнему. На видео волонтер показал, что там были носилки, в том числе самодельные, медицинские халаты, жгуты, лекарства и т.д. В разговоре с изданием он уточнил, что были выброшены также куртки, резиновые сапоги и ящик писем и рисунков детей военным.

«Как оказалось, действительно такой факт есть. Действительно, в ДНР, практически на границе с Ростовской областью, обнаружена выброшенная гуманитарная помощь. Я связалась с администраторами волонтерских групп, которые работают в Ростовской области, конкретно в моем округе, они мне подтверждают подлинность данного видео. Вся информация уже передана в правоохранительные органы», — рассказала Стенякина РБК.

По ее словам, нужно выяснить, не является ли это «специальной постановкой или диверсией» с целью заставить волонтеров разочароваться в своей деятельности.

«Если же это халатное отношение к гуманитарной помощи граждан России или, не дай бог, еще каких-то чиновников, то, конечно, они должны быть наказаны за такое поведение, так как это можно расценивать как работу против своего государства и как диверсию», — подчеркнула она.

Депутат отметила, что другие администраторы волонтерских групп считают, что видео может быть фейком, поскольку подобных случаев не было выявлено ни разу. «Если это фейк, создатели должны понести ответственность», — отметила Стенякина.

РБК направил запрос в правительство ДНР.