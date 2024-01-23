 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Депутат обратилась в органы из-за выброшенной на свалку гумпомощи в ДНР

Депутат Стенякина обратилась в органы из-за выброшенной в ДНР гумпомощи
Сюжет
Военная операция на Украине
Волонтер сообщил, что в Амвросиевке в ДНР обнаружили закатанную бульдозером гуманитарную помощь для военных — медикаменты, одежду и детские письма. Депутат Стенякина обратилась в правоохранительные органы по данному факту
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

На границе ДНР и Ростовской области нашли выброшенную гуманитарную помощь, по этому поводу передана информация в правоохранительные органы, сообщила РБК депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Накануне, 22 января, ростовский портал 161.ru со ссылкой на волонтера Александра Закутнего сообщил, что в городе Амвросиевка в ДНР (находится примерно в 15 км от границы с Ростовской областью и примерно 70 км от Донецка) появилась свалка с гуманитарной помощью. По словам Закутнего, в городе к нему обратился местный житель, который увидел, что он волонтер и отвозит гумпомощь. Мужчина рассказал, что на «мусорнике» бульдозер раздавил партию гуманитарной помощи, то, что можно было забрать, мужчина передал Закутнему. На видео волонтер показал, что там были носилки, в том числе самодельные, медицинские халаты, жгуты, лекарства и т.д. В разговоре с изданием он уточнил, что были выброшены также куртки, резиновые сапоги и ящик писем и рисунков детей военным.

«Как оказалось, действительно такой факт есть. Действительно, в ДНР, практически на границе с Ростовской областью, обнаружена выброшенная гуманитарная помощь. Я связалась с администраторами волонтерских групп, которые работают в Ростовской области, конкретно в моем округе, они мне подтверждают подлинность данного видео. Вся информация уже передана в правоохранительные органы», — рассказала Стенякина РБК.

В Херсоне рассказали о побеге отправившихся за гумпомощью волонтеров
Политика

По ее словам, нужно выяснить, не является ли это «специальной постановкой или диверсией» с целью заставить волонтеров разочароваться в своей деятельности.

«Если же это халатное отношение к гуманитарной помощи граждан России или, не дай бог, еще каких-то чиновников, то, конечно, они должны быть наказаны за такое поведение, так как это можно расценивать как работу против своего государства и как диверсию», — подчеркнула она.

Депутат отметила, что другие администраторы волонтерских групп считают, что видео может быть фейком, поскольку подобных случаев не было выявлено ни разу. «Если это фейк, создатели должны понести ответственность», — отметила Стенякина.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК направил запрос в правительство ДНР.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Виктория Хабарова
ДНР гуманитарная помощь Госдума
Материалы по теме
В Новосибирске подожгли центр сбора гумпомощи для участников спецоперации
Политика
В РПЦ опровергли платное освящение гумпомощи для зоны спецоперации
Политика
Москалькова обсудила тему гумпомощи на встрече с украинским омбудсменом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
Изображение цифровой кошки в виде NFT продано на Sotheby's за $254 тыс. Крипто, 16:32
В Турции сообщили о прогрессе с оплатой экспорта в Россию в 4 секторах Финансы, 16:29
Очевидцы сообщили о перекрывшем движение ДТП на трассе Петербург-Москва Общество, 16:29
Netflix купил права на трансляцию рестлинга за $5 млрд Спорт, 16:28
Китайский регулятор убрал с сайта проект ограничения трат геймеров Технологии и медиа, 16:27
Хейли фразой «это не коронация» ответила на победу Трампа в Айове Политика, 16:17
Банк России не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки Финансы, 16:13
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В мэрии рассказали о планах на реновацию в рамках реализации проектов КРТ Город, 16:04
Рассел Кроу и Хелен Миррен стали номинантами на «Золотую малину» Life, 15:57
Милей ответил на забастовку против его 300 реформ Политика, 15:50
Учредителя «Академии частного инвестора» отправили в колонию на пять лет Бизнес, 15:46
Как совмещать успешную карьеру с семьей, учебой и хобби РБК и Газпромбанк, 15:45
Депутат обратилась в органы из-за выброшенной на свалку гумпомощи в ДНР Общество, 15:42
Экс-главу МВД Польши обследовали в больнице после голодовки в тюрьме Политика, 15:42