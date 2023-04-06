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Bloomberg узнал о попытке Британии отпугнуть нелегальных мигрантов

Bloomberg: Британия отпугнет нелегальных мигрантов через Ла-Манш, разместив их на баржах
В Британию через Ла-Манщ прибыли почти 50 тыс. нелегальных мигрантов в поисках убежища, для решения кризиса власти будут размещать их на баржах с базовыми удобствами, чтобы другие не решились повторить их путь, пишет агентство
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Власти Великобритании зафрахтовали первую баржу Bibby для размещения 500 нелегальных мигрантов, прибывших через пролив Ла-Манш; официально для экономии, но на самом деле — в основном, чтобы испугать потенциальных мигрантов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, премьер Риши Сунак и глава министерства Сью-Эллен Браверман уверены в необходимости продемонстрировать готовность к жестким мерам, а чтобы предупреждение было воспринято правильно, оно не должно быть пустой угрозой. Они считают, что даже если будет оборудована только одна баржа, это может убедить многих не плыть в Великобританию в поисках убежища.

К концу 2022 года решения по заявлениям о предоставлении убежища ожидали более 160 тыс. человек, следовало из официальной статистики британского МВД, это на 60% больше показателей 2021 года.

Около 45,7 тыс. человек пересекли пролив Ла-Манш на небольших лодках, из-за чего премьер Риши Сунак пообещал «остановить лодки».

МВД пояснило, что рассмотрения заявок на предоставление убежища добиваются несколько десятков тысяч человек, для размещения других мигрантов планируется зафрахтовать дополнительные баржи. МВД пообещало предоставлять питание, медицинскую помощь и охрану. Расходы на размещение в отелях британские власти оценили в $8,7 млн ежедневно.

В министерстве иммиграции заверили, что жилье для мигрантов будет «соответствовать нашим юридическим обязательствам», указав, что использование дорогих отелей для нелегально переплывших Ла-Манш следует прекратить. Министр Роберт Дженрик пообещал, что власти не станут «ставить интересы нелегальных мигрантов выше британского народа, которому мы избраны служить».

Предложение размещать мигрантов на баржах поступало еще во время премьерства Бориса Джонсона, но идею отклонили из-за нецелесообразности закупки достаточного количества судов и риска, что находящиеся на них люди будут прыгать за борт в попытках добраться до берега.

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Инициативу МВД Великобритании раскритиковали правозащитные организации. «Заключение сотен людей в изоляции на барже — это просто еще один политический спектакль, который правительство создало, чтобы скрыть свое вопиющее неумелое руководство системой предоставления убежища», — заявил директор по правам беженцев и мигрантов британского отделения Amnesty International Стив Вальдес-Саймондс. Он потребовал вместо «министерской жестокости» занять реформой системы предоставления убежищ.

В марте Великобритания и Руанда подписали обновленную версию миграционного соглашения, согласно которому прибывшие в королевство нелегальные мигранты могут быть депортированы обратно без права просить об убежище.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания нелегальная миграция Ла-Манш баржа
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