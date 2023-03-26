В Италии задержали спасающее мигрантов судно, купленное благодаря Бэнкси

Спасательное судно Louise Michel задержали после спасения 180 мигрантов из-за того, что оно не проследовало в назначенный береговой охраной порт — это нарушение итальянского закона. Корабль купили на деньги от продажи работ Бэнкси

Судно Louise Michel в итальянском порту (Фото: Elio Desiderio / ANSA / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Судно Louise Michel, которое занимается спасением мигрантов в море и было куплено на деньги, вырученные от продажи работ художника Бэнкси, задержали в итальянском порту, сообщается на сайте команды Louise Michel.

«Спасательное судно Louise Michel задержано после спасения 180 человек. <...> У нас все еще нет официального письменного обоснования задержания», — говорится в сообщении.

Как пишет газета Corriere della Sera, судно находится в порту острова Лампедуза — он расположен примерно в 150 км от побережья Туниса и примерно в 200 км от Сицилии. Из документа береговой охраны следует, что Louise Michel после проведения спасательной операции в ливийских водах не последовало предписанию вернуться в сицилийский порт Трапани, а направилось для спасения других лодок, куда уже шли суда итальянской береговой охраны.

Это является нарушением нового законодательства о деятельности кораблей, занимающихся поисково-спасательными работами, отмечает газета. Согласно закону, порт разгрузки спасательным судам назначает орган, обладающий компетенциями в рамках Международной конвенции по поиску и спасанию на море, и корабли должны прибывать в указанный порт «без промедления для завершения спасательной операции».

В Twitter команды судна уточняется, что береговая охрана Италии после первой спасательной операции требовала от Louise Michel не реагировать на другие сообщения о бедствии, а идти в порт Трапани. Команда заявляет, что сама береговая охрана игнорировала новые просьбы о помощи. Louise Michel в итоге выполнила три спасательные операции, после них судно направили в Лампедузу. Там команде сообщили о нарушении ею итальянского законодательства.

Louise Michel — это бывшее судно ВМС Франции, которое выкупили на средства, вырученные от продажи работ Бэнкси, и переоборудовали для проведения поисково-спасательных работ. Длина корабля — 30 м, он способен развивать скорость до 28 узлов (около 52 км/ч). Команда судна собрана из активистов с профессиональными навыками спасателей со всей Европы.