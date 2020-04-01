В закрытой на карантин больнице в Коми поставили еще 32 диагноза COVID-19
Еще 32 человека, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, выявлено в закрытой на карантин больнице Эжвинского района Республики Коми, сообщает пресс-служба администрации региона. В результате общее число заражений COVID-19 в республике выросло более чем вдвое. По официальным данным, в Коми выявлено 54 случая заражения COVID-19, из которых 53 — в эжвинской больнице, днем ранее сообщалось о 22 случаях заражения.
«Приняты меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина», — заверил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.
Решение о двухнедельном карантине в эжвинской больнице было принято в конце марта после того, как там было выявлено два случая COVID-19. В следующие дни в больнице выявлялись все новые и новые случаи заражения коронавирусом.
Роспотребнадзор, mos.ru
«Больница продолжает функционировать. Персонал выполняет свою работу, как и прежде, но в условиях карантинного режима. Сотрудники, которые оказались в очаге инфекции, не покидают больницу, так же, как никто не допускается внутрь учреждения», — объяснял первый заместитель министра здравоохранения Коми Игорь Маклаков.