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В закрытой на карантин больнице в Коми поставили еще 32 диагноза COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике Коми после этого более чем удвоилось. Эжвинская больница остается на строгом карантине
Фото: Kena Betancur / Getty Images

Еще 32 человека, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, выявлено в закрытой на карантин больнице Эжвинского района Республики Коми, сообщает пресс-служба администрации региона. В результате общее число заражений COVID-19 в республике выросло более чем вдвое. По официальным данным, в Коми выявлено 54 случая заражения COVID-19, из которых 53 — в эжвинской больнице, днем ранее сообщалось о 22 случаях заражения.

«Приняты меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина», — заверил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Решение о двухнедельном карантине в эжвинской больнице было принято в конце марта после того, как там было выявлено два случая COVID-19. В следующие дни в больнице выявлялись все новые и новые случаи заражения коронавирусом.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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«Больница продолжает функционировать. Персонал выполняет свою работу, как и прежде, но в условиях карантинного режима. Сотрудники, которые оказались в очаге инфекции, не покидают больницу, так же, как никто не допускается внутрь учреждения», — объяснял первый заместитель министра здравоохранения Коми Игорь Маклаков.

С 31 марта в Коми введен режим самоизоляции для всех жителей республики, дома запрещено покидать иначе как для похода в магазин, выгула домашних животных, выноса мусора и т.д. Приостановлены автобусные перевозки пассажиров между городами и районами республики.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Коми, коронавирус
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