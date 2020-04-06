Правительство ограничило госзакупки импортных огурцов и помидоров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 76,41 (-1,33) Quote, 12:50
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 82,63 (-3,1) Quote, 12:50
«Новая газета» узнала о заражении сотрудников больницы в Сыктывкаре Общество, 19:29 РЖД продлили срок возврата денег за невозвратные билеты из-за вируса Общество, 19:26 В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус Общество, 19:14 Марат Сафин выиграл виртуальный US Open Спорт, 19:14 Глава Забайкалья после рекомендации из Москвы отменил сухой закон Общество, 19:09 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:04 Как учиться в Гарварде задаром: онлайн-курсы университетов Лиги плюща Экономика образования, 18:58  Суд оштрафовал выгуливавшего собаку на Патриарших прудах москвича Общество, 18:55 Криптоиндустрия не защищена от последствий коронавируса Крипто, 18:54 Минпросвещения предложило новые даты проведения ЕГЭ Общество, 18:50 Туристы из России застряли в аэропорту Токио из-за карантина Общество, 18:49 Банк «Уралсиб» запустил механизмы поддержки для малого бизнеса Пресс-релиз, 18:48 Цена на нефть Brent упала на 7% в ожидании встречи ОПЕК+ Quote, 18:44 Utair допустила приостановку платежей за самолеты из-за коронавируса Бизнес, 18:41
Новости без коронавируса ,  
0 

Правительство ограничило госзакупки импортных огурцов и помидоров

Теперь государственные и муниципальные структуры не смогут покупать иностранные огурцы и помидоры, если в торгах участвуют еще хотя бы двое поставщиков из России или стран ЕАЭС
Фото: Jack Taylor / Getty Images

Импортные огурцы и помидоры попали в список продуктов, доступ которых на закупки в государственных и муниципальных нуждах ограничивается. Соответствующее постановление опубликовало правительство.

Ограничения на участие поставщиков импортных продуктов в госзакупках были введены в августе 2016 года. В соответствии с ним, закупка импортных продуктов из перечня, за исключением тех, которые были импортированы из стран ЕАЭС, запрещена, если в закупке участвуют по меньшей мере двое поставщиков тех же продуктов из России и стран ЕАЭС.

В перечне, установленном правительством, уже содержатся рыбная продукция, соль, говядина, свинина, сыр, сливочное масло, молоко, рис, сахар и вина.

С предложением внести в этот же список импортные огурцы и помидоры выступил Минсельхоз осенью 2019 года. В ведомстве объясняли предложение тем, что эти овощи производятся в России в достаточном объеме, и такая мера поддержит отечественных сельхозпроизводителей и тепличное овощеводство.

Борисов поручил усилить ограничения при госзакупках иностранных товаров
Политика

В изначальном перечне импортных продуктов, на которые были наложены ограничения, импортные овощи и фруктов отсутствовали. Занимавший в 2016 году пост министра сельского хозяйства Александр Ткачев объяснял это тем, что сейчас Россия обеспечивает себя ими только на треть, и стране нужно нарастить собственное производство перед ограничением закупки иностранной продукции.

Ограничения на закупку импортных товаров на госзакупках существуют также в отношении изделий легкой промышленности, автомобилей и другой продукции машиностроения.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: огурцы, помидоры, госзакупки
Материалы по теме
В России коронавирус признают форс-мажором при госзакупках
Экономика
Производители электроники попросили новых преференций при госзакупках
Технологии и медиа
Борисов поручил усилить ограничения при госзакупках иностранных товаров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter