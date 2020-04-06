Правительство ограничило госзакупки импортных огурцов и помидоров

Теперь государственные и муниципальные структуры не смогут покупать иностранные огурцы и помидоры, если в торгах участвуют еще хотя бы двое поставщиков из России или стран ЕАЭС

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Импортные огурцы и помидоры попали в список продуктов, доступ которых на закупки в государственных и муниципальных нуждах ограничивается. Соответствующее постановление опубликовало правительство.

Ограничения на участие поставщиков импортных продуктов в госзакупках были введены в августе 2016 года. В соответствии с ним, закупка импортных продуктов из перечня, за исключением тех, которые были импортированы из стран ЕАЭС, запрещена, если в закупке участвуют по меньшей мере двое поставщиков тех же продуктов из России и стран ЕАЭС.

В перечне, установленном правительством, уже содержатся рыбная продукция, соль, говядина, свинина, сыр, сливочное масло, молоко, рис, сахар и вина.

С предложением внести в этот же список импортные огурцы и помидоры выступил Минсельхоз осенью 2019 года. В ведомстве объясняли предложение тем, что эти овощи производятся в России в достаточном объеме, и такая мера поддержит отечественных сельхозпроизводителей и тепличное овощеводство.