Минсельхоз предложил ограничить госзакупки импортных томатов и огурцов

Огурцы и помидоры производятся в России в достаточном объеме. Их закупки у импортеров для больниц, школ и других госучреждений нужно ограничить, чтобы поддержать отечественных поставщиков, считают в Минсельхозе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минсельхоз предлагает ограничить закупки импортных огурцов и помидоров для государственных и муниципальных учреждений. Это следует из размещенных на портале проектов нормативных правовых актов материалов к проекту постановления правительства, которое разрабатывает министерство (сам проект не опубликован).

Минсельхоз планирует, что ограничение вступит в силу в апреле 2020 года. Огурцы и помидоры войдут в перечень пищевых продуктов из иностранных государств, закупки которых ограничены для государственных и муниципальных нужд. Эти овощи производятся в России в достаточном объеме, и такая мера поддержит отечественных сельхозпроизводителей и тепличное овощеводство, поясняется в материалах.

РБК направил запрос в министерство.

Перечень ограниченных к госзакупкам продуктов правительство утвердило в августе 2016 года. В него входят в том числе рыба (свежая, охлажденная и консервированная), ракообразные и моллюски, соль, некоторые виды мяса (говядина, телятина, свинина, охлажденное мясо птицы), сухие молоко и сливки, сливочное масло, сыры и сырные продукты, сахар, а также отдельные виды иностранных вин — всего 27 отдельных видов продукции по коду ОКВЭД. Поставку иностранных фруктов и овощей тогда решили не ограничивать: Россия обеспечена отечественными фруктами и тепличными овощами лишь на треть, и сначала надо существенно нарастить собственное производство, пояснял занимавший тогда пост министра сельского хозяйства Александр Ткачев.