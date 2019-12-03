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Минсельхоз предложил ограничить госзакупки импортных томатов и огурцов
Огурцы и помидоры производятся в России в достаточном объеме. Их закупки у импортеров для больниц, школ и других госучреждений нужно ограничить, чтобы поддержать отечественных поставщиков, считают в Минсельхозе
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минсельхоз предлагает ограничить закупки импортных огурцов и помидоров для государственных и муниципальных учреждений. Это следует из размещенных на портале проектов нормативных правовых актов материалов к проекту постановления правительства, которое разрабатывает министерство (сам проект не опубликован).

Минсельхоз планирует, что ограничение вступит в силу в апреле 2020 года. Огурцы и помидоры войдут в перечень пищевых продуктов из иностранных государств, закупки которых ограничены для государственных и муниципальных нужд. Эти овощи производятся в России в достаточном объеме, и такая мера поддержит отечественных сельхозпроизводителей и тепличное овощеводство, поясняется в материалах.

РБК направил запрос в министерство.

Перечень ограниченных к госзакупкам продуктов правительство утвердило в августе 2016 года. В него входят в том числе рыба (свежая, охлажденная и консервированная), ракообразные и моллюски, соль, некоторые виды мяса (говядина, телятина, свинина, охлажденное мясо птицы), сухие молоко и сливки, сливочное масло, сыры и сырные продукты, сахар, а также отдельные виды иностранных вин — всего 27 отдельных видов продукции по коду ОКВЭД. Поставку иностранных фруктов и овощей тогда решили не ограничивать: Россия обеспечена отечественными фруктами и тепличными овощами лишь на треть, и сначала надо существенно нарастить собственное производство, пояснял занимавший тогда пост министра сельского хозяйства Александр Ткачев.

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Правительство ограничило госзакупки импортных мяса и рыбы

Ограничение закупок импортных продуктов из этого перечня касается только государственных и муниципальных нужд (например, для больниц, школ, заключенных или военных) и не распространяются на коммерческие закупки для поставки товаров в магазины и заведения общепита, поясняли в Минсельхозе. Механизм работает по принципу «третий лишний»: если на тендер подано как минимум две заявки от поставщиков из России или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявки поставщиков иностранных продуктов предписано отклонять.

После введения Россией продовольственного эмбарго в 2014 году производство тепличных овощей в стране заметно выросло на фоне притока инвестиций в отрасль. По данным Минсельхоза, с 2014 года производство увеличились на 65%. В 2019 году Минсельхоз ожидает, что производство овощей в теплицах достигнет рекорда и составит 1,2 млн т. Это на 18% выше запланированного на этот год показателя и на 20% больше уровня 2018 года, когда урожай составил 1 млн т. По данным министерства, в январе–сентябре 2019 года в России было собрано 966,7 тыс. т овощей защищенного грунта. Тепличных огурцов было собрано 547,7 тыс. т — на 12,8% больше, чем за девять месяцев 2018 года, а томатов — 336,8 тыс. т (рост на 15,2%).

Национальный союз производителей овощей поддерживает предложение Минсельхоза, сообщил РБК его директор Михаил Глушков. Основные поставщики огурцов для России — Иран и страны СНГ, томаты завозятся в основном из Азербайджана, Турции, Марокко и Египта, уточнил Глушков. По его словам, государственные и муниципальные учреждения закупают небольшие объемы этих овощей. Ограничение, полагает Глушков, коснется в большей степени томатов, а огурцы, скорее всего, почти не поставляются для таких закупок, поскольку это скоропортящийся товар с оптимальным сроком реализации 3–5 дней, «они просто не успевают доезжать».

Производство тепличных овощей в России будет расти и дальше, прогнозируют в Национальном плодоовощном союзе. Так, в 2019 году ожидается ввод в эксплуатацию еще 260 га современных теплиц, которые позволят увеличить производство томатов и огурцов до 1,2 млн т — этого достаточно не только для обеспечения стабильной ситуации на рынке, но и для удовлетворения потребностей государственных и муниципальных учреждений, уверены в союзе.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Минсельхоз, импортозамещение, томаты, огурцы
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