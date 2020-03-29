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«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

По сравнению с 2018 годом их доходы сократились на более чем 1,4 млрд руб.
Газпром GAZP ₽174,5 -3,86% Купить
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В минувшем году краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала компании «Газпром», включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Общества, существенно снизилось по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщается в годовой отчетности «Газпрома» по РСБУ за 2019 год.

В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб. Для сравнения в 2018 году эта сумма составила 3 млрд 362 млн 403 тыс. руб., а в 2017-м — 3 млрд 268 млн 992 тыс. руб. «Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы. <...> Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала также включает в себя оплату услуг оздоровительного характера», — уточнили в компании.

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В отчетности говорится, что входящие в состав Совета директоров государственные служащие на получают вознаграждения от «Газпрома».

Как указывается в документе, «Газпром» обеспечивает медицинское страхование основного управленческого персонала. «Сумма страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию составила 10 млн 632 тыс. руб., 12 млн 420 тыс. руб. и 12 млн 781 тыс. руб. за 2019, 2018 и 2017 гг. соответственно», — утверждается в отчетности.

В ней также отмечается, что в 2019 году «Газпром» перечислил взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с АО «НПФ ГАЗФОНД» на именные пенсионные счета основного управленческого персонала в сумме 347 млн 088 тыс. руб. (в 2018 году — 30 млн 300 тыс. руб.).

Авторы: Михаил Юшков, Людмила Подобедова
Теги: «Газпром», топ-менеджеры, вознаграждения
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