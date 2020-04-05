В Киеве запретили выходить на улицу без масок и респираторов

Запрет вступит в силу с 6 апреля. Без средств индивидуальной защиты киевляне смогут находиться только у себя дома

Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Киева запретили жителям города выходить на улицу без средств индивидуальной защиты. Речь идет о медицинских масках и респираторах. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Ограничения вступят в силу с понедельника, 6 апреля. Без маски или респиратора, в частности, нельзя будет находится:

на территории общего пользования (улицы, площади, переулки, проезды и т.д.; парки, скверы, лесопарки, велосипедные и пешеходные дорожки, а также пляжи, кладбища и др.);

в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других госучреждений, предприятий, учреждений и организаций (в том числе учреждений торговли и оказания услуг), гостиниц, общежитий, вокзалов и аэропортов;

в транспорте, на остановках общественного транспорта и на придомовых территориях.

По состоянию на утро 5 апреля на территории Украины был зафиксирован 1251 случай заражения коронавирусом COVID-19, 32 человека погибли, еще 25 пациентам удалось вылечиться. За последние сутки в столице Украины выявили 31 случай заболевания, один человек скончался. «Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно за границу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев», — заявил киевский мэр Виталий Кличко.