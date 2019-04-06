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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в непристойном поведении
Женщина заявила о «невероятно непристойном объятии» Трампа, но не раскрыла деталей инцидента. Ранее бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя без спроса
Мика Бжезински (Фото: Evan Agostini / AP)

Телеведущая Мика Бжезински, дочь покойного американского политолога Збигнева Бжезинского, рассказала о неподобающем поведении президента США Дональда Трампа во время съемок одного из выпусков шоу Morning Joe на канале MSNBC. Об этом сообщает издание The Hill.

Инцидент произошел еще несколько лет назад, заявила Бжезински в ходе дискуссии о бывшем вице-президенте США Джо Байдене, которого ранее несколько женщин обвинили в непристойном поведении.

Ведущая выступила в его защиту. «В связи с этим я хочу поделиться историей о невероятно непристойном объятии Трампа в нашей студии», — сказала Бжезински, не став раскрывать подробностей инцидента.

Трамп и Бжезински когда-то состояли в дружеских отношениях, он регулярно приходил к ней на передачу Morning Joe в 2015-2016 годах, отмечает издание.

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В конце февраля экс-сотрудница Трампа Альва Джонсон подала на него в суд из-за того, что президент без спроса поцеловал ее в августе 2016 года. Женщина потребовала компенсации за эмоциональные страдания и моральный вред. Также она сочла себя жертвой дискриминации из-за того, что получала меньше денег, чем ее коллеги во время предвыборной кампании Трампа.

В Белом доме назвали обвинения Джонсон абсурдными, а официальный представитель предвыборной кампании Трампа Кейли Мак Энани сочла безосновательными заявления о дискриминации.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Дональд Трамп, Збигнев Бжезинский, непристойное поведение, телеведущая, дочь
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