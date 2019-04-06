Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в непристойном поведении

Женщина заявила о «невероятно непристойном объятии» Трампа, но не раскрыла деталей инцидента. Ранее бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя без спроса

Мика Бжезински (Фото: Evan Agostini / AP)

Телеведущая Мика Бжезински, дочь покойного американского политолога Збигнева Бжезинского, рассказала о неподобающем поведении президента США Дональда Трампа во время съемок одного из выпусков шоу Morning Joe на канале MSNBC. Об этом сообщает издание The Hill.

Инцидент произошел еще несколько лет назад, заявила Бжезински в ходе дискуссии о бывшем вице-президенте США Джо Байдене, которого ранее несколько женщин обвинили в непристойном поведении.

Ведущая выступила в его защиту. «В связи с этим я хочу поделиться историей о невероятно непристойном объятии Трампа в нашей студии», — сказала Бжезински, не став раскрывать подробностей инцидента.

Трамп и Бжезински когда-то состояли в дружеских отношениях, он регулярно приходил к ней на передачу Morning Joe в 2015-2016 годах, отмечает издание.