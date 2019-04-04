СМИ узнали о штрафе капитану 1 ранга за аварию с фрегатом «Адмирал Эссен»

Военная прокуратура и Черноморский флот добивались взыскания более 260 тыс. руб. за повреждение корпуса корабля, однако суд назначил штраф капитану в размере одного месячного оклада - 59,6 тыс. руб.

Фрегат «Адмирал Эссен» (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

В Севастопольский гарнизонный военный суд обратились представители командования Черноморского флота и военной прокуратуры, потребовавшие оштрафовать капитана 1 ранга Виталия Звягинцева на 264,2 тыс. руб. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ». Эту сумму Минобороны потратило на ремонт фрегата «Адмирал Эссен» в плавучем доке Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь».

Корабль передали флоту в июне 2016 года, в октябре он выполнял курсовую задачу в акватории Балтийской военно-морской базы перед переходом в Севастополь. При возвращении в порт на море начался шторм, командир фрегата капитан 2 ранга Сергей Томашков приказал пришвартовать корабль к швартовой бочке.

По версии ведомственной комиссии, Звягинцев видел опасное сближение корабля с швартовой бочкой и не отстранил Томашкова от командования как старший по званию. После того, как Звягинцев дал несколько команд, он «самоустранился от управления», посчитала комиссия, в результате чего фрегат столкнулся кормовой частью левого борта с бочкой. Таким образом, капитан 1 ранга нарушил ст. 101 и 102 корабельного устава ВМФ.

Сам Звягинцев в суде заявил, что если и причастен к аварии, то причинил урон кораблю по неосторожности, попросив частично взыскать ущерб. В результате суд счел, что действия капитана «характеризуются неосторожной формой вины» и оштрафовал в размере одного месячного оклада и одной месячной надбавки за выслугу лет (итого 59,6 тыс. руб.). Истцы обжаловали это решение в Северо-Кавказском окружном военном суде. Ремонт корабля завершился в декабре 2016 года.

«Адмирал Эссен» — сторожевой корабль проекта 11356, входящий в ряды Черноморского флота. Длина фрегата — 124,8 м., ширина — 15,2 м. скорость хода — 30 узлов, экипаж — 180 человек. Корабль по меньше мере три раза обстреливал крылатыми ракетами «Калибр» боевиков в Сирии.