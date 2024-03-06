В Коломне бросили «коктейль Молотова» в дом генконструктора КБМ

Москвич по заданию мошенников, которые якобы оформили на него кредит, попытался поджечь дом генконструктора оборонного КБМ, сообщили источники ТАСС, Mash и Baza. Поджигателя оперативно задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мужчина за вознаграждение от мошенников пытался поджечь дом генерального конструктора одного из бюро машиностроения в подмосковной Коломне, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел накануне вечером в Коломне. Мужчина метнул коктейль Молотова в дом генконструктора одного из бюро машиностроения с целью поджога, но пожар не начался. Злоумышленника удалось оперативно задержать», — сказал собеседник агентства.

На допросе задержанный рассказал, что с февраля ему звонили неизвестные, которые представлялись полицейскими и сотрудниками ЦБ и говорили, что на него оформлен кредит на 1,4 млн руб., а счета для погашения арестованы. Для снятия ареста мошенники потребовали поджечь дом, в котором якобы находились люди, торгующие оружием для Украины, уточнил источник ТАСС.

По данным Mash и Baza, задержанный — 28-летний житель Москвы Роман Н., а дом, который тот пытался поджечь, принадлежит генеральному конструктору «Конструкторского бюро машиностроения» (КБМ) 66-летнему Валерию Кашину.

После задержания на Романа Н. завели дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК), которое предусматривает максимальный срок лишения свободы от 11 до 15 лет, в зависимости от обстоятельств.

КБМ — один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Предприятие производит, в частности, минометы, противотанковые орудия, ПЗРК, ОТРК, в том числе «Искандеры», а также комплексы активной защиты.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

После начала российской спецоперации на Украине жителей российских регионов неоднократно задерживали за поджоги органов власти и объектов инфраструктуры, которые те совершали по заданию телефонных мошенников, связанных с Украиной.

В ФСБ призывали граждан «сохранять холодный разум» и предупреждать об этой угрозе пожилых родственников. «Ни сотрудники ФСБ, ни представители иных силовых структур не вправе с использованием телефонной связи требовать от граждан участия в «спецоперациях», связанных с любыми финансовыми инструментами», — подчеркивали в спецслужбе.