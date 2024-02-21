Школьника задержали за поджог вывески офиса «Единой России» в Подмосковье
В подмосковном Долгопрудном полицейские задержали ученика девятого класса за поджог фасадной вывески и козырька входной двери отделения общественной приемной партии «Единая Россия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Заявление в полицию подала исполнительный секретарь отделения, рассказал собеседник агентства. По словам сотрудницы офиса, поджог произошел ночью 16 февраля.
По подозрению в совершении преступления 20 февраля задержали 15-летнего девятиклассника. По данным правоохранительных органов, школьник поджег бутылку с неизвестной жидкостью и бросил ее на крыльцо общественной приемной, после чего скрылся. Возгорание потушили прохожие, ущерб организации причинен не был.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.
Пресс-служба «Единой России» сообщила о попытке поджога офиса партии в Долгопрудном 19 февраля. «Партия расценивает это как акт терроризма и настаивает на привлечении к ответственности всех участников этого злодеяния», — заявил первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России» Денис Перепелицын. Он отметил, что офис партии находится на первом этаже жилого дома.
По данным телеграм-канала Baza, школьника, подозреваемого в поджоге, задержали сотрудники Центра «Э» (Главного управления МВД по противодействию экстремизму). Подросток — ученик девятого класса центра образования «Золотой ключик» в Химках, утверждает Baza.
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