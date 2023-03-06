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Немецкая компания объяснила рейс джета из Германии в Россию и обратно

FAI rent-a-jet: Bombardier, на два часа прилетевший в Москву из Германии, был санитарным
Самолет Bombardier, который в субботу прилетел во Внуково из Германии и спустя два часа вылетел обратно, выполнял рейс в рамках миссии санитарной авиации, на нее не распространяются санкции, сообщили в компании FAI rent-a-jet
Самолет Bombardier Challenger 604
Самолет Bombardier Challenger 604 (Фото: Markus Mainka / imageBROKER.com / Global Look Press)

Самолет Bombardier Challenger 604 немецкой чартерной авиакомпании FAI rent-a-jet, который вечером в субботу, 4 марта, прилетел в Москву из Германии и сразу же вылетел обратно, был санитарным бортом, сообщил РБК представитель перевозчика Георг Грубер.

По данным сервиса Flightradar24, 4 марта самолет, вылетевший из Франкфурта-на-Майне, приземлился в московском аэропорту Внуково в 16:08. Простояв там чуть более двух часов, в 18:29 борт вылетел в Нюрнберг (там находится штаб-квартира авиакомпании). Из данных сервиса следует, что лайнер пролетал над Балтийским морем и воздушным пространством Латвии, прежде чем попасть в Россию.

Грубер сообщил РБК, что компания не может раскрыть сведения о пассажирах на борту, сославшись на «действующие законы о защите данных и права пациентов в целом». «Мы можем подтвердить, во избежание дальнейших спекуляций, что рейс выполнял полет из аэропорта Франкфурта во Внуково в рамках миссии санитарной авиации (на которую не распространяются двусторонние санкции)», — сказал он.

Представитель FAI rent-a-jet добавил, что Bombardier Challenger 604 не перевозил «ни одно из лиц, упомянутых в СМИ». В телеграм-каналах в минувшие выходные появились предположения, что на борту могли быть виолончелист, президент Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин или вокалист группы «Любэ» Николай Расторгуев. Расторгуев в разговоре с «Подъемом» это опроверг, сказав: «Я же не Навальный» (оппозиционера Алексея Навального перевозили на лечение в Германию после отравления летом 2020 года на Bombardier Challenger 604).

В конце февраля 2022 года Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов после начала военных действий на Украине. Росавиация в ответ запретила полеты над Россией без специального разрешения самолетов из десятка стран, в том числе ЕС и Канады

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Bombardier Внуково Франкфурт-на-Майне
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