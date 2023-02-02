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Российские авиакомпании побили рекорд по полетам над Казахстаном за 5 лет

«Казаэронавигация»: авиакомпании России побили рекорд по полетам над Казахстаном за 5 лет
В 2022 году российские авиаперевозчики налетали через Казахстан в 4,4 раза больше рейсов, чем годом ранее, и поставили рекорд по их числу за 5 лет. В Казахстане отметили, что в сутки обслуживают на 450 российских самолетов больше
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Российские авиакомпании в 2022 году в 4,4 раза чаще летали над Казахстаном, чем годом ранее, сообщает казахстанская редакция Forbes со ссылкой на данные «Казаэронавигации».

В 2022 году российские авиаперевозчики использовали воздушное пространство Казахстана для выполнения 152,9 тыс. рейсов, это также максимум за последние пять лет. В 2021 году авиакомпании задействовали его для 34,8 тыс. рейсов, в 2020-м — для 17,2 тыс. рейсов, в допандемийном 2019-м — для 42,3 тыс. рейсов, в 2018-м — для 37,4 тыс. рейсов.

«В связи с нестабильной геополитической ситуацией в соседних государствах предприятие дополнительно обслуживает в среднем 450 воздушных судов российских авиакомпаний в сутки», — заявили в «Казаэронавигации».

Предприятие указало, что не взимает роялти с российских авиакомпаний за пролет через воздушное пространство Казахстана, берется плата за аэронавигационное обслуживание самолетов.

После начала Россией военной операции на Украине были запрещены полеты в 11 российских аэропортов на юге и в центральной части страны, включая Анапу, Ростов-на-Дону, Симферополь, Геленджик и другие. Крупный транспортный хаб был организован в Сочи, который остался одним из немногих работающих аэропортов на юге страны. Однако из-за закрытия части воздушного пространства на юге России маршрут полета в Сочи теперь проходит через воздушное пространство Казахстана, через него также следуют рейсы из России в Турцию.

Также свое воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыли страны Европы, США и Канада, Россия ответила зеркально.

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Россия взимает роялти за пролеты иностранных компаний над Сибирью с 1970-х годов, большая часть их уходит «Аэрофлоту». Зарубежные авиаперевозчики таким образом могут сократить путь между Европой и Азией.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Казахстан рейсы перелеты путешествия
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