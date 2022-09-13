В словарь русского языка добавили бумеров, решалу и еще 149 новых слов
В орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН добавили 151 новое слово. Внимание на это обратила редактор Полина Шубина.
В списке новых слов появились: антиваксер, БПЛА (беспилотный летательный аппарат), бумеры, бургерная, видеоблогер, вышиванка, гражданица, джетлаг, допандемийный, ешь-пей — не хочу, клофелинщица, Крымский мост, медиафейк, миллениалы, ни куётся ни плющится, погуглить, покерфейс, ретвитнуть, решала, сорбонка, стендтап-комик, телеграм-канал, тероборона, ЧВК, чевэкашник, шаверма и шаурма.
Посмотреть весь список можно на сайте орфографического академического ресурса «Академос», написав в строке поиска «2022».
В ноябре 2021 года составители Оксфордского словаря выбирали слово года. Им оказалось слово vax, означающее «вакцина», «вакцинация», «вакцинировать». На сайте Oxford Languages было указано, что слово vax в прошлом году использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом.