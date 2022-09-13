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В словарь русского языка добавили бумеров, решалу и еще 149 новых слов

В орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН добавили 151 новое слово. Внимание на это обратила редактор Полина Шубина.

В списке новых слов появились: антиваксер, БПЛА (беспилотный летательный аппарат), бумеры, бургерная, видеоблогер, вышиванка, гражданица, джетлаг, допандемийный, ешь-пей — не хочу, клофелинщица, Крымский мост, медиафейк, миллениалы, ни куётся ни плющится, погуглить, покерфейс, ретвитнуть, решала, сорбонка, стендтап-комик, телеграм-канал, тероборона, ЧВК, чевэкашник, шаверма и шаурма.

Посмотреть весь список можно на сайте орфографического академического ресурса «Академос», написав в строке поиска «2022».

Попали в переплет: кто и как пополняет словари в XXI веке
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Фото:Unsplash

В ноябре 2021 года составители Оксфордского словаря выбирали слово года. Им оказалось слово vax, означающее «вакцина», «вакцинация», «вакцинировать». На сайте Oxford Languages было указано, что слово vax в прошлом году использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом.

Теги
РАН русский язык орфография словарь
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