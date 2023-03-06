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Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Мурманске
Летевший в Архангельск самолет CRJ200 выкатился за пределы взлетной полосы в Мурманске
Самолет CRJ200, выполнявший рейс из Мурманска в Архангельск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта вылета, сообщили РБК в транспортной прокуратуре. На борту были 52 человека, включая трех членов экипажа, никто не пострадал.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку случившегося. Пассажиров вернули из самолета в аэропорт.
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