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Самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за запаха дуриана

Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за запаха дуриана в грузовом отсеке

Пассажирский самолет, выполнявший рейс в Барселону, вернулся в аэропорт Стамбула из-за запаха дуриана в грузовом отсеке, передает TRT Haber.

Инцидент произошел в самолете, летевшем рейсом ТК 1855, на борту сработали датчики, пишет телеканал. Внимание на это обратили бортпроводники. Они сообщили о неприятном запахе капитану, который решил развернуть борт и направиться в аэропорт вылета. В момент разворота самолет находился в воздушном пространстве Болгарии.

Рейс выполнял самолет Airbus A330 авиакомпании Turkish Airlines, пишет IHA. По его данным, рейс вылетел из аэропорта Стамбула в 15:35 по местному времени. Впоследствии пассажиры вылетели в Барселону другим рейсом, передают агентство и телеканал.

Дуриан - экзотический фрукт, который растет в странах Юго-Восточной Азии. Он известен резким и неприятным запахом, который появляется после созревания. В большинстве этих стран запрещено проносить дуриан в закрытые помещения. 

Теги
самолет Стамбул Турция неприятный запах экзотические фрукты Turkish Airlines
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