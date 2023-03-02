Летевший из Петербурга в Анталью самолет сел в Будапеште

Самолет Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines, который летел из Петербурга в Анталью, совершил посадку в Будапеште, следует из данных сервиса Flightradar24.

Борт вылетел из аэропорта Пулково с задержкой. На сайте аэропорта сказано, что он вылетел в Турцию в 15:04 по местному времени. Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет взлетел на десять минут позже. Он должен был приземлиться в Анталье в 19:00 (время совпадает с мск).

Однако, когда самолет пролетал над городом Каунас (Литва), он совершил несколько кругов в воздушном пространстве над ним. Затем борт развернулся и направился в сторону Будапешта. По пути он сделал еще несколько кругов над Словакией.

Около 17:48 самолет вылетел из Будапешта в Турцию. По информации сервиса, он приземлился в Анталье в 21:54.

В начале февраля у самолета авиакомпании Azur Air, который выполнял рейс Пхукет — Москва, при взлете лопнуло шасси. В результате всех пассажиров сняли с рейса, а вылет отложили на день. На видеозаписи, опубликованной пассажирами, было видно, как во время набора скорости шасси борта загорелось, и из-под него пошел дым.