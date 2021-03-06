Путин наградил более 200 медиков орденами и медалями за борьбу с COVID-19

Более 200 медицинских работников удостоены ордена Пирогова и медали Луки Крымского, еще трем присвоены звания заслуженного работника здравоохранения. Путин также наградил врачей почетными грамотами и благодарностью президента

Орден Пирогова (Фото: dgkb-9.ru)

Президент Владимир Путин наградил медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусом, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Более 200 врачей наградили орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. В их числе сотрудники областных Центров гигиены и эпидемиологии, работники научно-исследовательских институтов и региональных управлений Роспотребнадзора.

Еще трем медикам присвоены почетные звания заслуженного работника здравоохранения России. Это сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае Жанна Герасимова, Ольга Гредюшко и Галина Черных.

Другим указом Путин наградил медиков почетной грамотой президента за профессионализм в борьбе с COVID-19 и объявил им благодарность. Награды получили десятки врачей, фельдшеров и медсестер.