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Пандемия коронавируса ,  
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Путин наградил более 200 медиков орденами и медалями за борьбу с COVID-19

Более 200 медицинских работников удостоены ордена Пирогова и медали Луки Крымского, еще трем присвоены звания заслуженного работника здравоохранения. Путин также наградил врачей почетными грамотами и благодарностью президента
Орден Пирогова
Орден Пирогова (Фото: dgkb-9.ru)

Президент Владимир Путин наградил медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусом, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Более 200 врачей наградили орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. В их числе сотрудники областных Центров гигиены и эпидемиологии, работники научно-исследовательских институтов и региональных управлений Роспотребнадзора.

Еще трем медикам присвоены почетные звания заслуженного работника здравоохранения России. Это сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае Жанна Герасимова, Ольга Гредюшко и Галина Черных.

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Другим указом Путин наградил медиков почетной грамотой президента за профессионализм в борьбе с COVID-19 и объявил им благодарность. Награды получили десятки врачей, фельдшеров и медсестер.

Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского в июне 2020 года. Обе награды названы в честь знаменитых медиков, жизнь которых была связана с Крымом и военными действиями. Николай Пирогов является основоположником русской военно-полевой хирургии, был участником Крымской войны и Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) — российский и советский хирург. Награды вручаются российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.

С начала пандемии Путин несколько раз вручал награды медработникам. В числе тех, кто удостоен ордена Пирогова, — глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко присвоили звание Героя Труда.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
Владимир Путин орден Почета медаль коронавирус
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