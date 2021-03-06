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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 марта

Названы регионы — аутсайдеры по темпам вакцинации, в Москве отменят самоизоляцию для пожилых, в ВОЗ предрекли пандемию до 2022 года. Актуальные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 11 022 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,3 млн. Выздоровели 3,9 млн (плюс 15 тыс. за сутки), умерли более 88,7 тыс. человек (плюс 441 за сутки).

Год с COVID-19: как все было и что изменилось навсегда — в спецпроекте РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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  • В числе регионов — аутсайдеров по темпам вакцинации остаются республики Северного Кавказа, выяснил РБК. К началу марта на первое место по этому показателю вышла Магаданская область. Ранее президент Владимир Путин заявил, что в девяти регионах кампания вакцинации еще не началась.
  • В Москве решили отменить обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, им также разблокируют социальные карты. Мера перестанет действовать с 8 марта. По словам мэра Сергея Собянина, число новых заразившихся коронавирусом за сутки в столице снизилось в пять раз по сравнению с максимальными значениями конца 2020 года.

  • Смертность от COVID-19 с начала года в России сократилась, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В январе сокращение составило 9,5%, в феврале — 21,7%, уточнила она.
  • Вакцину центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» одобрили для использования людьми старше 60 лет. В Роспотребнадзоре заявили, что исследования показали «иммуногенность и высокую безопасность» препарата.
  • Массовая вакцинация препаратом «Вектора» сможет начаться во второй половине марта, сообщили в центре.
  • Основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен завершиться до осени, заявил премьер Михаил Мишустин.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 115,2 млн человек, из них 2,5 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 116 млн человек, свыше 2,58 млн скончались.

Video

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 28,8 млн зараженных. Индия находится на втором месте (11,1 млн), на третьем — Бразилия (10,8 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,2 млн). Более 3 млн зараженных обнаружили также во Франции, Испании и Италии.

  • В 2021 году пандемия коронавируса будет продолжаться, завершения можно ожидать только к началу 2022 года, заявили в ВОЗ.
  • Сейшелы разрешат въезд туристам, в том числе из России, с 25 марта. Иностранцам понадобится отрицательный тест на коронавирус, по прилете они не будут проходить карантин и смогут сразу заселяться в отели.
  • Франция может ввести запрет на поставки вакцины от коронавируса за границы ЕС. Ранее такое решение приняла Италия, заблокировав экспорт партии вакцины, произведенной на итальянском заводе AstraZeneca.
  • После решения Словакии закупить у России вакцину «Спутник V», которую еще не одобрил ЕС, в правительстве страны возникли серьезные разногласия, а глава МИДа допустил уход в отставку. Премьер Словакии Игорь Матович на фоне этого заявил, что не откажется от вакцины, которая «будет спасать жизни» в Словакии. «Я не убийца», — добавил Матович.
  • Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая расследовала происхождение коронавируса SARS-CoV-2 в китайском Ухане, не стала публиковать промежуточный отчет о поездке. В ВОЗ предложили дождаться полного отчета.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Наталья Демченко
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