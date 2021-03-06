Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 марта

Названы регионы — аутсайдеры по темпам вакцинации, в Москве отменят самоизоляцию для пожилых, в ВОЗ предрекли пандемию до 2022 года. Актуальные новости о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 11 022 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,3 млн. Выздоровели 3,9 млн (плюс 15 тыс. за сутки), умерли более 88,7 тыс. человек (плюс 441 за сутки).