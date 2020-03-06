В Коми из-за выброса метана в шахте погибли два человека

Оставшихся 104 горняков, находившихся в шахте, вывели на поверхность. Работа предприятия приостановлена

Фото: ГУ МЧС по Республике Коми

В Коми на шахте «Воркутинская» произошел выброс метана, в результате происшествия погибли два человека, сообщили в МЧС, передает «РИА Новости».

«В шахте на момент выброса метана находились 106 человек. Обнаружены тела двух погибших», — сказал представитель ведомства.

Как сообщается на сайте республиканского главка МЧС, оставшихся людей уже вывели на поверхность из шахты. Сейчас работа предприятия приостановлена, ведется разгазирование горных выработок.

По информации компании «Воркутауголь», которой принадлежит шахта, выброс метана произошел в 4:02 мск в конвейерном штреке подготовительного забоя. В результате происшествия сработала автоматическая система защиты, которая отключила подачу электричества. Всего в забое в тот момент было четыре человека, двое из которых смогли выбраться самостоятельно.

На месте происшествия работают 52 человека и 12 единиц техники.