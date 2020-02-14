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Мишустин пообещал утвердить ряд направленных на помощь больным раком мер

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Кабмин России разработал ряд мер, направленных на улучшение ситуации с лечением онкологии в России. Об этом сообщил на заседании по совершенствованию помощи онкобольным премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Правительством разработан целый ряд мер, чтобы улучшить ситуацию с лечением онкологии, особенно у детей», — сказал он, пояснив, что в основном эти меры касаются качества лекарств и борьбы с их дефицитом.

Мишустин также отметил, что Россия нуждается в производстве качественных медицинских препаратов, так как жизнь пациента и его выздоровление является безусловным приоритетом. Он указал на то, что никакие экономические выгоды производителей не сравнятся с тем, насколько быстро ребенок сможет почувствовать себя лучше и преодолеть болезнь. 

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Также в ходе заседания Мишустин поручил ряду ведомств (Минздраву, Минфину, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе) представить до 12 марта предложения по отмене ограничений на закупки иностранных онколекарств, предусмотренных постановлением правительства от 30 ноября 2015 года.

В этом документе описывается порядок закупок препаратов, указанный в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) для государственных и муниципальных больниц. Согласно этим правилам, необходимо, чтобы госзаказчик отклонял все заявки поставок иностранных препаратов в том случае, если в конкурсе имеются заявки от поставщиков из государств — членов ЕАЭС.

Теги: онкология, кабмин, Михаил Мишустин
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