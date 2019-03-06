Ведущие онлайн-ретейлеры назвали самые популярные подарки к 8 Марта

Самыми популярными подарками к 8 Марта оказались цветы, ювелирные украшения, парфюмерия, бытовая техника, косметика, сладости. Еще мужчины планируют дарить подарочные сертификаты, смартфоны и женские сумки

Фото: Zuma / TASS

Продажи косметики и сладостей на сайте онлайн-ретейлера Ozon 5 марта выросли в три раза по сравнению со среднедневным показателем 2019 года: заказы ювелирных украшений увеличились в 1,3 раза. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Также в 2,3 раза выросло число заказов на фитнес-браслеты, «умные» часы, щипцы для выпрямления волос и фены. Наконец, в 1,7 раза увеличились продажи бытовой техники.

Опрос Ozon показал, что женщины хотели бы получить на праздник цветы (23% опрошенных), украшения (15,5%), парфюмерию (13%), бытовую технику (12%) и сладости (10%). 25% опрошенных мужчин заявили, что планируют подарить на 8 Марта цветы, 17% — парфюмерию, по 12% — смартфоны и ювелирные изделия, 7% — бытовую технику.

По показателям продаж онлайн-ретейлера Wildberries (есть у РБК) самыми популярными подарками к 8 Марта оказались парфюмерия, косметика, украшения, сумки, техника для красоты и ухода за одеждой, а также мягкие игрушки и куклы. Наибольшей популярностью пользуются патчи (рост +794%), косметические наборы (+651%), кремы (+342%), косметические маски (+316%), парфюмерия (+228%), а также красная губная помада (+220%).

Продажи аксессуаров, в частности ожерелий, выросли на 895%, цепочек — на 476%, подвесок — на 422%, брошей — на 393%, браслетов — на 327%. Продажи женских сумок поднялись на 223%. В топе продаж бытовой техники — фены (+507%), весы (+449%), отпариватели (+391%), щипцы для укладки волос (+381%), электрические зубные щетки (+368%). Девочкам к 8 Марта родители покупают аксессуары для кукол (+477%), мягкие игрушки (+441%), кукол (+366%), кукольные домики (+311%), настольные игры (+256%).