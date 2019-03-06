Ведущие онлайн-ретейлеры назвали самые популярные подарки к 8 Марта

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,75 0,01 EUR Бирж. 74,34 -0,21 Brent 65,62 -0,71% USD Нал. 66,25 65,64 EUR Нал. 75,28 74,36 USD ЦБ 65,80 0 EUR ЦБ 74,51 -0,24 EUR/USD 1,1307 -0,0028 BTC/USD Бирж. 3 938,38 138,38 IMOEX 2 466,23 -0,31% RTSI 1 180,15 -0,48% DJIA 25 868,89 0,19% Nasdaq 7 596,99 0,26%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Biogen $401 (+22,82%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Biogen $401 (+22,82%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 65,8 (0) Quote, 05 мар, 13:18
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 74,51 (-0,24) Quote, 05 мар, 13:18
США не исключили вторичных санкций за сотрудничество с властями Венесуэлы Политика, 00:56 Собянин уволил главу управы Выхино-Жулебино и двух зампрефекта ВАО Москвы Политика, 00:54 Подразделение производителя джинсов Diesel в США объявило о банкротстве Бизнес, 00:27 Блумберг ответил на сообщения о планах участвовать в президентской гонке Политика, 00:26 США пригрозили Турции пересмотром сделки по F-35 из-за российских С-400 Политика, 00:19 Экономисты предложили способ заработать на твитах Трампа о нефти Экономика, 00:05 Ведущие онлайн-ретейлеры назвали самые популярные подарки к 8 Марта Общество, 00:00 Мадуро созвал венесуэльцев на антиимпериалистический марш Политика, 05 мар, 23:51 В США потребовали от Украины уволить главу антикоррупционной прокуратуры Политика, 05 мар, 23:34 Трамп заявил о продлении санкций против Венесуэлы Политика, 05 мар, 23:17 Лига чемпионов по футболу. «Боруссия» — «Тоттенхэм». Онлайн Спорт, 05 мар, 23:00 Россия вошла в топ-20 стран с самым дешевым мобильным интернетом Технологии и медиа, 05 мар, 22:54 Reuters узнал о планах ЕС расширить черный список офшоров Экономика, 05 мар, 22:52 Госдума одобрила идею приравнять электронные договоры к бумажным Финансы, 05 мар, 22:36
Общество ,  
0 
Ведущие онлайн-ретейлеры назвали самые популярные подарки к 8 Марта
Самыми популярными подарками к 8 Марта оказались цветы, ювелирные украшения, парфюмерия, бытовая техника, косметика, сладости. Еще мужчины планируют дарить подарочные сертификаты, смартфоны и женские сумки
Фото: Zuma / TASS

Продажи косметики и сладостей на сайте онлайн-ретейлера Ozon 5 марта выросли в три раза по сравнению со среднедневным показателем 2019 года: заказы ювелирных украшений увеличились в 1,3 раза. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Также в 2,3 раза выросло число заказов на фитнес-браслеты, «умные» часы, щипцы для выпрямления волос и фены. Наконец, в 1,7 раза увеличились продажи бытовой техники.

Опрос Ozon показал, что женщины хотели бы получить на праздник цветы (23% опрошенных), украшения (15,5%), парфюмерию (13%), бытовую технику (12%) и сладости (10%). 25% опрошенных мужчин заявили, что планируют подарить на 8 Марта цветы, 17% — парфюмерию, по 12% — смартфоны и ювелирные изделия, 7% — бытовую технику.

По показателям продаж онлайн-ретейлера Wildberries (есть у РБК) самыми популярными подарками к 8 Марта оказались парфюмерия, косметика, украшения, сумки, техника для красоты и ухода за одеждой, а также мягкие игрушки и куклы. Наибольшей популярностью пользуются патчи (рост +794%), косметические наборы (+651%), кремы (+342%), косметические маски (+316%), парфюмерия (+228%), а также красная губная помада (+220%).

Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 марта

Продажи аксессуаров, в частности ожерелий, выросли на 895%, цепочек — на 476%, подвесок — на 422%, брошей — на 393%, браслетов — на 327%. Продажи женских сумок поднялись на 223%. В топе продаж бытовой техники — фены (+507%), весы (+449%), отпариватели (+391%), щипцы для укладки волос (+381%), электрические зубные щетки (+368%). Девочкам к 8 Марта родители покупают аксессуары для кукол (+477%), мягкие игрушки (+441%), кукол (+366%), кукольные домики (+311%), настольные игры (+256%).

Опрос сайта бесплатных объявлений Avito (есть у РБК) показал, что женщины хотели бы получить на 8 Марта в первую очередь ювелирные украшения (43%), косметику и парфюмерию (34%), подарочные сертификаты (22%), а также бытовую технику и путевки (по 18%).

Опрошенные мужчины заявили, что планируют подарить косметику и парфюмерию (35%), ювелирные украшения (31%), подарочные сертификаты (21%) и бытовую технику (15%). 3% респондентов обещали подарить автомобили. Большинство мужчин (34%) заявили, что потратят на подарок к 8 Марта от 1 тыс. до 3 тыс. руб., еще 20% готовы выделить до 1 тыс. руб., 19% — от 3 до 5 тыс. руб., 11% — 5–10 тыс. руб. Больше 10 тыс. руб. планируют потратить 6% опрошенных.

Общество
Роспотребнадзор к 8 марта дал рекомендации по выбору цветов

Пользователи «Яндекс. Маркет» в преддверии 8 Марта проявили повышенный интерес к парфюмерии (+78%), следует из данных аналитиков компании (есть у РБК). Также покупатели интересовались самокатами (+64%), «умными» часами и браслетами (+50%), билетами в кино, театры, музеи и на концерты (+37,5%), а также наушниками и гарнитурами (21%).

По данным исследования производителя онлайн-касс «АТОЛ» (есть у РБК), 27% общего объема потраченных средств покупателей пришлось на косметику и парфюмерию, еще 10% — на билеты на развлекательные мероприятия, 7% — на электронику. Эксперты зафиксировали рост средней стоимости покупки в категориях «Электроника» (+45%), «Подарочные сертификаты» (+33%), «Украшения» (+23%), а также «Крупная бытовая техника» (+22%) и товары для дома (+21%). При этом средняя стоимость покупки в категории «Косметика, парфюмерия и уход» снизилась на 19%, составив 2013 руб.

Авторы: Ирина Парфентьева, Надежда Федорова, Григорий Дубов
Теги: 8 Марта, подарки, Avito, Ozon, Wildberries
Материалы по теме
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за 8 марта
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в связи с 8 марта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter