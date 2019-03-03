Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 марта

В Москве днем 8 и 9 марта температура будет выше нормы, сообщил РБК начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он пояснил, что для марта норма температуры — около минус 5 градусов. Ожидается, что температура будет выше на 5-7 градусов. При этом ночью, по словам Варакина, в столице сохранится минусовая температура.

С точки зрения климата для Москвы март — скорее зимний месяц, но в этом году по прогнозу он будет теплее, чем в 2018, добавил Варакин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что для конца марта в столице характерен переход среднесуточной температуры в плюсовые значения. По его словам, подъема среднесуточной температуры в Москве до 15 градусов тепла следует ожидать не ранее второй половины апреля.

