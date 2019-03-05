Роспотребнадзор к 8 марта дал рекомендации по выбору цветов

Роспотребнадзор в преддверии Международного женского дня составил рекомендации по выбору цветов. Сообщение опубликовано на официальном сайте федеральной службы.

Два основных условия сохранности букета, как отметили эксперты, — это свежесть каждого цветка при покупке и правильные условия хранения. В цветочной лавке следует обратить внимание на стебель цветка. Хорошим признаком свежести, особенно роз, станет наличие так называемого рубашечного листа — нижних, более толстых и грубых лепестков, которые обнимают бутон. Второй способ проверить свежесть цветка — оттянуть лепесток, он должен вернуться на место и принять свою прежнюю форму.

Уже после покупки нельзя оставлять цветы надолго без воды. Следует уберечь цветок от резких перепадов температуры, дома подрезать стебли цветов (даже если продавец сделал это в магазине), удалить нижние листья и поставить в вазу с водой.

В одной вазе не уживутся вместе нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. В целом большую часть растений не стоит оставлять в одной вазе с розами, ландышами и рододендронами. ​Продлить жизнь букета сможет веточка туи, а роз, тюльпанов и гвоздик — щепотка сахара, добавили в Роспотребнадзоре

8 марта отмечается Международный женский день. Он является государственным в России. Исторически праздник появился как день солидарности женщин в борьбе за равные с мужчинами права и эмансипацию. С марта 1975 года Международный женский день отмечается в Организации Объединенных Наций.