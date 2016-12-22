Минобороны сообщило о большем количестве жертв крушения Ан-26 в Сирии

В катастрофе Ан-26 в районе аэродрома Хмеймим в Сирии погибли 39 человек, а не 32, как сообщалось ранее. В Минобороны уточнили, что все находившиеся на борту — военнослужащие

Цветы перед зданием Министерства обороны России в Москве (Фото: Юрий Кочетков / EPA)

Минобороны России уточнило число жертв крушения транспортного самолета в Сирии. По уточненным данным ведомства, в катастрофе погибли 33 пассажира и шесть членов экипажа, передает «РИА Новости».

В ведомстве также сообщили, что все находившиеся на борту — российские военнослужащие. «Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка», — приводит агентство сообщение ведомства.

Самолет Ан-26 российских ВКС потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Самолет ударился о землю, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 м. Все находившиеся на борту самолета погибли. Ранее сообщалось, что на борту Ан-26 были 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

В Минобороны ранее сообщили, что самолет не подвергался обстрелу, а причиной крушения могла стать техническая неисправность. Специальная комиссия ведомства проводит расследование катастрофы. Главная военная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 251 УК России (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

О катастрофе Ан-26 в Сирии глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что президент получил «всю самую последнюю на данный момент информацию», и выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также всему личному составу Минобороны.