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Минобороны сообщило о большем количестве жертв крушения Ан-26 в Сирии
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Минобороны сообщило о большем количестве жертв крушения Ан-26 в Сирии
Общество, 06 мар, 19:51
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Минобороны сообщило о большем количестве жертв крушения Ан-26 в Сирии
В катастрофе Ан-26 в районе аэродрома Хмеймим в Сирии погибли 39 человек, а не 32, как сообщалось ранее. В Минобороны уточнили, что все находившиеся на борту — военнослужащие
Цветы перед зданием Министерства обороны России в Москве (Фото: Юрий Кочетков / EPA)

Минобороны России уточнило число жертв крушения транспортного самолета в Сирии. По уточненным данным ведомства, в катастрофе погибли 33 пассажира и шесть членов экипажа, передает «РИА Новости».

В ведомстве также сообщили, что все находившиеся на борту — российские военнослужащие. «Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка», — приводит агентство сообщение ведомства.

Самолет Ан-26 российских ВКС потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Самолет ударился о землю, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 м. Все находившиеся на борту самолета погибли. Ранее сообщалось, что на борту Ан-26 были 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

На аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет
Общество

В Минобороны ранее сообщили, что самолет не подвергался обстрелу, а причиной крушения могла стать техническая неисправность. Специальная комиссия ведомства проводит расследование катастрофы. Главная военная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 251 УК России (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

О катастрофе Ан-26 в Сирии глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что президент получил «всю самую последнюю на данный момент информацию», и выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также всему личному составу Минобороны.

Крупнейшие катастрофы военно-транспортных самолетов в последние годы

7 июня 2017 года самолет Y-8 вооруженных сил Мьянмы, направлявшийся в Янгон, упал в Андаманское море. На борту находились 122 человека, все погибли. Более половины погибших были гражданскими лицами — членами семей военнослужащих. Сообщалось, что причиной катастрофы стали погодные условия.

15 марта 2016 года транспортный самолет IAI Arava ВВС Эквадора потерпел крушение в бассейне Амазонки на востоке страны. На борту находились три члена экипажа и 19 парашютистов — все погибли. Причины катастрофы не были названы.

30 июня 2015 года транспортный самолет ВВС Индонезии Lockheed KC-130B Hercules потерпел крушение вскоре после взлета из Медана на острове Суматра. Находившиеся на борту 122 человека, преимущественно военнослужащие и члены их семей, погибли. Поскольку самолет упал на жилые дома, погибли также минимум 20 человек на земле. Причиной катастрофы называли техническую неисправность.

17 января 2015 года Ан-26 ВВС Сирии, перевозивший военнослужащих из Дамаска, разбился при заходе на посадку на аэродроме в провинции Идлиб. Погибли 30 человек. Боевики заявляли, что самолет сбили они, но официальная версия заключалась в том, что катастрофа произошла из-за сильного тумана.

15 июня 2014 года​ в районе аэропорта Луганска на востоке Украины был сбит Ил-76 ВВС Украины. Погибли 49 человек. Ответственность взяли на себя ополченцы самопровозглашенной ЛНР. В октябре 2017 года глава СБУ Василий Грицак обвинил в уничтожении самолета частную военную компанию (ЧВК) Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер.

11 февраля 2014 года​ военно-транспортный самолет Lockheed С-130H-30 Hercules ВВС Алжира, перевозивший военнослужащих и членов их семей, потерпел крушение на северо-востоке страны. Спастись удалось лишь одному человеку из 78 находившихся на борту. Причины катастрофы не назывались.

Автор: Мария Бондаренко.
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