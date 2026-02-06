 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Ограничения для мигрантов⁠,
0

Пятерых полицейских задержали за незаконную легализацию 2 тыс. мигрантов

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Семеро человек, из которых пятеро полицейских, подозреваются в организации незаконной миграции и получении взятки, они задержаны, сообщает Следственный комитет.

Среди них начальник отдела по вопросам миграции одного из отделов управления МВД по Москве, инспектор отдела по вопросам миграции, участковый уполномоченный полиции.

Как выяснило следствие, с января 2023 года по октябрь 2025-го подозреваемые, работая в Юго-Западном административном округе Москвы, организовали нелегальную миграцию свыше 2 тыс. иностранцев за деньги, им предоставили фиктивные учебные визы.

С февраля по июль прошлого года соучастники исключили из реестра контролируемых лиц не менее 1500 иностранцев, которым потом выдали фиктивные документы, содержащие ложные сведения о принимающей стороне. Затем иностранных граждан внесли в базу данных, тем самым легализовав пребывание.

Кроме того, начальник отдела по вопросам миграции получила взятку за ускорение процедуры выдачи российского паспорта.

«Также установлено, что не позднее декабря 2025 года инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции обеспечили беспрепятственное прохождение одной из образовательных организаций проверочных мероприятий по подтверждению факта обучения иностранных граждан за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении СК.

Преступная группа разоблачена в ходе совместной работы следователей СУ по ЮЗАО ГСУ СК по Москве, оперативных сотрудников ФСБ и службы собственной безопасности МВД.

Все семеро сообщников задержаны, им предъявлены обвинения. У них прошли обыски, также изъяты документы в государственных органах. Иностранцам, незаконно находящимся в России, грозит выдворение и лишение гражданства.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Стартовал первый этап VI Международной олимпиады по финбезопасности Пресс-релиз, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Каким спортом заняться в Москве: 7 идей с географической привязкой Спорт, 16:11
Путину предложили проект развития Красной Поляны до 8 млн человек в год Общество, 16:10
Постпред назвал условие участия России в переговорах по ядерному оружию Политика, 16:07
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины Политика, 16:06
Рубио назвал необходимым участие Китая в новом договоре о ядерных ракетах Политика, 16:05
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Возвращение в Кортину: 70 лет участия команд СССР и России в зимних Играх Общество, 16:04
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Пятерых полицейских задержали за незаконную легализацию 2 тыс. мигрантов Общество, 15:58
Медведев исключил новый договор с США на тех же условиях, что и ДСНВ Политика, 15:46
Минпросвещения сообщило о лидерстве российских школьников на олимпиадах Общество, 15:41
Малинин заявил, что рад за Гуменника и ждет его приезда на Олимпиаду Спорт, 15:31
Минфин проведет допэмиссию ОФЗ с постоянным купоном на ₽2,5 трлн Инвестиции, 15:31