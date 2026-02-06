Пятерых полицейских задержали за незаконную легализацию 2 тыс. мигрантов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Семеро человек, из которых пятеро полицейских, подозреваются в организации незаконной миграции и получении взятки, они задержаны, сообщает Следственный комитет.

Среди них начальник отдела по вопросам миграции одного из отделов управления МВД по Москве, инспектор отдела по вопросам миграции, участковый уполномоченный полиции.

Как выяснило следствие, с января 2023 года по октябрь 2025-го подозреваемые, работая в Юго-Западном административном округе Москвы, организовали нелегальную миграцию свыше 2 тыс. иностранцев за деньги, им предоставили фиктивные учебные визы.

С февраля по июль прошлого года соучастники исключили из реестра контролируемых лиц не менее 1500 иностранцев, которым потом выдали фиктивные документы, содержащие ложные сведения о принимающей стороне. Затем иностранных граждан внесли в базу данных, тем самым легализовав пребывание.

Кроме того, начальник отдела по вопросам миграции получила взятку за ускорение процедуры выдачи российского паспорта.

«Также установлено, что не позднее декабря 2025 года инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции обеспечили беспрепятственное прохождение одной из образовательных организаций проверочных мероприятий по подтверждению факта обучения иностранных граждан за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении СК.

Преступная группа разоблачена в ходе совместной работы следователей СУ по ЮЗАО ГСУ СК по Москве, оперативных сотрудников ФСБ и службы собственной безопасности МВД.

Все семеро сообщников задержаны, им предъявлены обвинения. У них прошли обыски, также изъяты документы в государственных органах. Иностранцам, незаконно находящимся в России, грозит выдворение и лишение гражданства.

Материал дополняется.