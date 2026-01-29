В Думе ответили на иск Киргизии из-за медицинского обслуживания мигрантов
У работающих мигрантов и их семей есть возможность приобрести за свои средства полис дополнительного медицинского страхования (ДМС) и получать медобслуживание. Так прокомментировал обращение Киргизии в суд из-за отказа выдачи трудовым мигрантам полисов ОМС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Позиция у нас должна быть одна — наши поликлиники не должны быть перегружены иностранцами. Пожалуйста, у членов семей работающих иммигрантов есть возможность приобрести за свои средства полис ДМС и получать медобслуживание», — сказал РБК Леонов. Он также отметил, что у мигрантов есть полное право получить экстренную медицинскую помощь, в которой им не будет отказано. «Но почему мы должны оплачивать из нашего бюджета их лечение в наших поликлиниках?» — задался вопросом Леонов.
Ранее депутат предлагал обязать всех трудовых мигрантов приобретать полис ДМС при пересечении границы. Он пояснял, что это позволит снизить финансовую нагрузку на государство. Парламентарий отметил, что сейчас лечение незастрахованных пациентов ложится дополнительной нагрузкой на государственные больницы и поликлиники. По его словам, только за последние пять лет на лечение приезжих из российского бюджета были потрачены уже миллиарды рублей.
Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 27 января с просьбой о разъяснении вопроса об обязательном медицинском страховании после отказов в выдаче полисов семьям трудовых мигрантов. По мнению председателя Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамата Муканова, Россия нарушает положения Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Решение суда ожидается через две недели.
Разъяснение суда ЕАЭС станет основой для новых обсуждений на площадке союза и даст более сильную аргументацию позиции Киргизии в диалоге с Россией, объяснял заместитель председателя ФОМС Киргизии Санжарбек Исаев.
Согласно ст. 10 закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании», в России право на полис закреплено за трудящимися гражданами ЕАЭС, но члены их семей не указаны как отдельная категория, если у них нет разрешения на временное проживание или вида на жительство.
Согласно третьему пункту ст. 98 XXVI раздела договора ЕАЭС, социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства.
В состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля