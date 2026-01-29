В Думе ответили на иск Киргизии из-за медицинского обслуживания мигрантов

Глава комитета Думы по здравоохранению Леонов заявил, что граждане Киргизии могут оформить в России ДМС. Так он прокомментировал обращение Киргизии в суд ЕАЭС из-за отказа России в оформлении медицинских полисов семьям мигрантов

Фото: Андрей Любимов / РБК

У работающих мигрантов и их семей есть возможность приобрести за свои средства полис дополнительного медицинского страхования (ДМС) и получать медобслуживание. Так прокомментировал обращение Киргизии в суд из-за отказа выдачи трудовым мигрантам полисов ОМС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Позиция у нас должна быть одна — наши поликлиники не должны быть перегружены иностранцами. Пожалуйста, у членов семей работающих иммигрантов есть возможность приобрести за свои средства полис ДМС и получать медобслуживание», — сказал РБК Леонов. Он также отметил, что у мигрантов есть полное право получить экстренную медицинскую помощь, в которой им не будет отказано. «Но почему мы должны оплачивать из нашего бюджета их лечение в наших поликлиниках?» — задался вопросом Леонов.

Ранее депутат предлагал обязать всех трудовых мигрантов приобретать полис ДМС при пересечении границы. Он пояснял, что это позволит снизить финансовую нагрузку на государство. Парламентарий отметил, что сейчас лечение незастрахованных пациентов ложится дополнительной нагрузкой на государственные больницы и поликлиники. По его словам, только за последние пять лет на лечение приезжих из российского бюджета были потрачены уже миллиарды рублей.

Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 27 января с просьбой о разъяснении вопроса об обязательном медицинском страховании после отказов в выдаче полисов семьям трудовых мигрантов. По мнению председателя Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамата Муканова, Россия нарушает положения Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Решение суда ожидается через две недели.

Разъяснение суда ЕАЭС станет основой для новых обсуждений на площадке союза и даст более сильную аргументацию позиции Киргизии в диалоге с Россией, объяснял заместитель председателя ФОМС Киргизии Санжарбек Исаев.