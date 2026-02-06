В Москве в восьмой раз за месяц сорвали памятную табличку Политковской

Табличку сорвали с дома, где жила и была убита Политковская, в восьмой раз за месяц. Временную замену периодически срывают с 18 января, когда была разбита оригинальная мраморная табличка

Фото: This_is_Goncharov / Telegram

Памятную табличку с дома убитой журналистки Анны Политковской снова убрали. Об этом сообщил председатель московского регионального отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров в телеграм-канале.

«Табличку памяти Анны Политковской снова убрали. Слов нет. Вчера приходил, все было на месте», — написал он.

2 февраля, через несколько дней после того, как табличку сорвали в седьмой раз за последний месяц, Гончаров сообщил о возвращении ее на место.

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в лифте своего дома на Лесной улице в Москве. На нем и висит памятная табличка. Следствие назвало мотивом убийства профессиональную деятельность журналистки. Заказчик убийства установлен не был. Организатор и исполнитель получили пожизненные сроки, остальные были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Один из осужденных — бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов — затем участвовал в военной операции на Украине и в 2023 году получил помилование.

Мемориальные доски, установленные в память о Политковской, разбивают и срывают с 18 января. Тогда была уничтожена оригинальная мемориальная мраморная табличка. На следующий день там установили временную табличку с надписью: «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская». Ее тоже сорвали через сутки.

Виновным в срыве первой таблички признали Александра Филиппова. Суд назначил ему штраф в размере 1 тыс. руб. Сам Филиппов не признал вину и заявил, что повреждение произошло случайно.

«Это яростное бессилие. Оно приведет к обратным результатам. Если существование этой таблички многие годы мало кого задевало, то сегодня ее уничтожение настойчивое возвращает в информационное поле сам факт произошедшего убийства в лифте этого дома. Результат обратный», — говорил РБК бывший муж покойной Александр Политковский. Он отметил, что табличка никому не мешала много лет, но «пришло время — и погода, и настроение меняются».