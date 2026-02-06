ФБР заметило «оранжевую фигуру» близ камеры Эпштейна в день его смерти
Следователи, изучавшие записи с камер наблюдения, сделанные в ночь смерти обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейна в 2019 году, заметили оранжевую фигуру, поднимающуюся по лестнице к изолированному, запертому ярусу, где находилась его камера. Это следует из анализа ФБР видеозаписи за 9 августа 2019 года, опубликованного Минюстом США в файлах Эпштейна.
На видео зафиксирована «вспышка оранжевого цвета», поднимающаяся по лестнице нижнего яруса. По данным ФБР, это мог быть заключенный в оранжевой робе.
СBS News пишет, что деталь с «оранжевой фигурой» неподалеку от камеры Эпштейна ранее не сообщалась властям.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ