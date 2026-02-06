 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна
0

ФБР заметило «оранжевую фигуру» близ камеры Эпштейна в день его смерти

Сюжет
Дело Эпштейна

Следователи, изучавшие записи с камер наблюдения, сделанные в ночь смерти обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейна в 2019 году, заметили оранжевую фигуру, поднимающуюся по лестнице к изолированному, запертому ярусу, где находилась его камера. Это следует из анализа ФБР видеозаписи за 9 августа 2019 года, опубликованного Минюстом США в файлах Эпштейна.

На видео зафиксирована «вспышка оранжевого цвета», поднимающаяся по лестнице нижнего яруса. По данным ФБР, это мог быть заключенный в оранжевой робе.

СBS News пишет, что деталь с «оранжевой фигурой» неподалеку от камеры Эпштейна ранее не сообщалась властям.

Материал дополняется

Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
