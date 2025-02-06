Более 40 тыс. госслужащих согласились уволиться по предложению Трампа
Более 40 тыс. государственных служащих США согласись уволиться в обмен на выплату зарплаты за восемь месяцев, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Управлении кадровой службы (OPM).
Белый дом предложил эту сделку в конце января. Администрация Трампа надеялась, что решение уволиться на таких условиях примут 5-10% госслужащих, что позволит экономить около $100 млрд ежегодно. Однако информация о том, как была получена такая оценка, не предоставлялась, отмечает издание. Подать заявление можно до 6 февраля.
По словам опрошенных газетой сотрудников федеральных ведомств, они скептически относятся к тому, что уволившимся по собственному желанию будут платить зарплату до сентября. Они также не уверены, смогут ли устроиться на новую работу, получить доступ к пенсии за госслужбу, или снова вернуться на государственную службу в будущем.
Во время предвыборной кампании Трамп пообещал реформировать бюрократический аппарат США. Помимо сокращения штата госслужащих, республиканец подписал указ об отмене удаленной работы для сотрудников госсектора.
Накануне Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США распространило среди сотрудников предложение об увольнении с условием получения зарплаты за восемь месяцев и льгот. Помощник нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщил, что управление также замораживает прием на работу новых сотрудников, уже получивших предложение устроиться на службу.
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